AA Gent schrijft 3 punten bij tegen het zwakke broertje in zijn poule

Hein Vanhaezebrouck (trainer AA Gent): “Of ik gelijk gekregen heb met Lemajic? Nee, het gaat in het voetbal niet om gelijk hebben. Als coach wil je een evenwichtige kern samenstellen en dan kijk je naar bepaalde profielen. Als je dan het geluk hebt om dat profiel tegen te komen en er twee keer tegen te moeten spelen, dan zien wij de kwaliteiten van die jongen waar anderen het niet zien. Iedereen had hem in het begin al afgeschreven. Hij had al twee keer matchwinnaar kunnen zijn als hij wat geluk gehad had met zijn kopbal tegen Charleroi, maar ik ben al blij met die ene keer.”

“Wij hebben onze opdracht volbracht. Europees starten is altijd moeilijk, zeker buitenshuis. Ik kon leven met een degelijke match en een punt. We hebben nu zelfs 3 punten. We zijn niet goed gestart, maar in de tweede helft was het beter. Op het einde nam Flora nog risico’s, maar eigenlijk hebben ze maar één kans gehad waar Sinan in de voeten moest. Deze zege is heel belangrijk voor de rest van het parcours. Bij een gemiste start wordt het heel moeilijk om nog terug te komen. We moeten nu de komende thuismatch in de Conference League ook tot een goed einde brengen en dan sta je al heel ver.”



Darko Lemajic (AA Gent): “Het was een perfecte avond. Het was heel belangrijk om met een overwinning aan deze nieuwe competitie te beginnen. Het was een moeilijke wedstrijd, zeker in de eerste helft. Uiteindelijk hebben we hier een verdiende zege geboekt. Ik voel me heel goed bij Gent, ik hou van de club en het nieuwe leven. Ik ben heel gelukkig.”

Sinan Bolat (AA Gent): “Het was heel belangrijk om met een goed resultaat terug te keren. We hebben een redelijk goede wedstrijd gespeeld. De eerste 10 à 15 minuten was het even zoeken, maar daarna hebben we perfect uitgevoerd wat de trainer vroeg met onze 2 lange spitsen die de bal konden bijhouden of doorkoppen. We hebben niet zoveel weggegeven en waren zelf efficiënt met weinig kansen. Ik heb niet veel werk gehad, maar moest wel alert blijven tot op het einde. Verdedigend stond het goed, het is altijd mooi om een clean sheet te hebben.”