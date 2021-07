AA Gent glijdt uit in Noorwegen, maar stoot toch door in de Conference League

Hein Vanhaezebrouck was opvallend mild voor zijn spelersgroep na de matige wedstrijd in Noorwegen. "Het resultaat is oké, want we stoten door. Maar we hadden het natuurlijk liever anders gezien", vertelde de Gentse coach.

"Dit was de wedstrijd die ik verwacht had. De thuisploeg probeerde snel te scoren en dat moet je vermijden. Daar zijn we niet in geslaagd, maar de match was daarna evenwichtiger."

"We hadden een doelpunt nodig om de match te doden, maar die goal viel niet. In de tweede helft hebben we - op die 2-0 na - niets weggegeven."

"Ik had liever gewonnen, maar je weet dat de tegenstander door die 4-0 heel scherp zal zijn en wij voelden de vele wissels. Dat is normaal, dat is geen verwijt. Jongens met minder ritme moeten deze kansen nemen."

Gent verloor zondag al op Stayen en slikte vandaag dus een tweede nederlaag. Laat dat sporen na? "Dat denk ik niet. We hebben gedaan wat we moesten doen: ons kwalificeren. Zondag moeten we weer scherp zijn."