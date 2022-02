Van onsportief naar sportief: Wadji (Qarabag) geeft handspel na doelpunt toe

Terwijl de Fransen de arbiter bestookten, was Wadji in gesprek gegaan met zijn coach Goerban Goerbanov om vervolgens toe te geven aan de referee hoe het doelpunt was gemaakt.

Marseille won, na een thuiszege van 3-1, ook in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe: 0-3.

"Een geval van zeldzame en verfrissende sportiviteit", oordeelde de Europese voetbalbond UEFA op de website.

"De coach van Qarabag heeft zich menselijk getoond. Het was een daad van fair play", zei Jorge Sampaoli, de T1 van Marseille. "Hij is eerlijk geweest en dat is erg waardevol."

"Het was een makkelijke beslissing", vertelde Qarabag-trainer Goerbanov. "In het leven moet je eerlijk zijn."

"Ik heb Wadji bij me geroepen en ik heb hem gevraagd of hij met zijn hand had gescoord. Hij bevestigde en ik heb gezegd dat we dat doelpunt niet konden aanvaarden."