"Bakayoko lachte zich dood": Dortmund woest na discutabele strafschop tegen PSV

Het is vooralsnog niet de wedstrijd geweest van de Belg, die bedrijvig was, maar wat scherpte miste vandaag. Toch kan hij nog eens naar binnen snijden en zijn mannetje - met zijn signature move - in de wind zetten, maar zijn schot is te slap en rolt in de armen van Meyer. Bakayoko kan zijn ontgoocheling maar moeilijk verstoppen.