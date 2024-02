BEKIJK: Inter boekt moeizame, maar verdiende zege tegen Atletico (met Witsel)

di 20 februari 2024 22:55

Internazionale einde 1 - 0 Atlético Madrid ATM 13/03 INT 53' - Geel - Mario Hermoso 54' - Verv. Saúl door Álvaro Morata 68' - Verv. Mario Hermoso door Reinildo Mandava 69' - Verv. Nahuel Molina door Pablo Barrios 70' - Verv. Federico Dimarco door Carlos Augusto 70' - Verv. Matteo Darmian door Denzel Dumfries 73' - Verv. Henrikh Mkhitaryan door Davide Frattesi 78' - Verv. Antoine Griezmann door Ángel Correa 79' - Doelpunt - Marko Arnautovic (1 - 0) 82' - Geel - Stefan Savic 84' - Geel - Álvaro Morata 86' - Geel - Davide Frattesi 88' - Verv. Lautaro Martínez door Alexis Sánchez 90+3' - Geel - Koke 90+4' - Geel - Carlos Augusto UEFA Champions League - speeldag 1 - 20/02/24 - 21:02 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 79' Marko Arnautovic 79' Marko Arnautovic 1 - 0

Inter staat 1-0 voor in de confrontatie met Atletico Madrid in de 1/8e finales van de Champions League. Daar had het wel flink wat kansen voor nodig. Uiteindelijk trof Arnautovic toch raak. Bij Atletico speelde Witsel de hele match, Vermeeren hield de bank warm in Milaan.



Kansen bij de vleet voor Inter

Inter staat momenteel comfortabel aan de leiding in de Serie A. Ook in de 1/8e finales van de Champions League tegen Atletico had het de regie in handen.

Het schoot scherp uit de startblokken, maar kon het overwicht niet meteen vertalen op het scorebord. Lautaro Martinez en Marcus Thuram lieten de beste kansen liggen.

Atletico (met Witsel in de basis en Vermeeren op de bank) zette daar enkele mooie combinaties tegenover. Doelkansen afdwingen, was een ander paar mouwen.

Axel Witsel en de verdediging van Atletico moeten flink aan de bak in Milaan.

Invaller Arnautovic zet er een om

Zelfde spelbeeld in de tweede helft. Nu was het Marko Arnautovic, hij verving de geblesseerde Thuram, die met de kansen morste. De Oostenrijker slaagde erin om oog in oog met Oblak de bal over het doel te mikken.

De verdediging van Atletico leek stand te houden en de fans van Inter begonnen te morren, maar na een drietal missers trof Arnautovic toch raak. In de rebound werkte hij een poging van spitsbroeder Martinez binnen: 1-0.

De terugmatch vindt over 3 weken plaats in Madrid.

Inter-aanvallers Marko Arnautovic en Lautaro Martinez.

