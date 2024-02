Een bommetje in de 94e minuut: Porto-spits Galeno beslist zenuwslag tegen Arsenal met heerlijke knal

Een ontknoping die nog lang zal nazinderen in Porto. In de allerlaatste minuut poeierde de Portugese spits Galeno de eerste en het enige doelpunt in het Champions League-duel tegen Arsenal binnen. Een doelpunt die het perfecte plannetje van zijn trainer Sergio Conceição bezegelde. Het Arsenal van Leandro Trossard bleef een schim van zichzelf

Dat FC Porto een moeilijk te bekampen toernooiploeg is, weten we inmiddels in België. Vraag dat maar aan Club Brugge en Antwerp ...

Geen schande. Na vanavond kunnen ook Arsenal en Leandro Trossard erover meespreken.

Na 93 minuut tegen een blauwe muur gebeukt te hebben, kreeg de ploeg van Mikel Arteta het deksel op de neus van de lepe boefjes van Sergio Conceição. Met een fabelachtig afstandsschot trapte Galeno zijn ploeg en alle supporters in het Estádio do Dragão naar de zevende hemel: 1-0.

Loon naar werken voor het team van Conceição. De thuisploeg werd perfect neergepoot door zijn meester-tacticus. Aanvallend loerde het gevaarlijk op de counter en verdedigend trok het een oninneembare burcht op.

Een tekenende statistiek: Arsenal trapte in de hele wedstrijd geen enkele keer tussen de palen. Een unicum tijdens het bewind van Arteta.

Trossard was degene die met een alles-of-niets-volley nog het dichtst bij het doel kwam, maar ook hij ging samen met zijn onherkenbare ploeg ten onder. Als Arsenal en Mikel Arteta nog een nieuwe uitdaging zochten, hebben ze die alvast gevonden.



Het tactische steekspel wordt over enkele weken in Londen vervolgd.