Belgisch spektakel in Leipzig-City: invaller Doku wist flits van Openda uit met goal en assist

Manchester City was al bekend met één pijlsnelle Belg, maar leerde er vanavond nog een tweede kennen.

De ploeg van Pep Guardiola domineerde op welbekende wijze tegen Leipzig. Zo had het op een bepaald moment in de eerste helft zelfs 77% balbezit. Dat veldoverwicht werd na 25 minuten dan ook verzilverd door Foden Phil, die het openingsdoelpunt met een volley in de verste hoek op het scorebord zette.

Maar er loerde er eentje op de counter: Loïs Openda.

Onze landgenoot is levensgevaarlijk als hij ruimte krijgt en bewees dat ook tegen de defensie van City. In de omschakeling zette hij zich met een ferme rush door, zette hij zijn rechtstreekse tegenstander Akanji sterk weg, om het leer ook nog eens via de paal binnen te drukken.

Akanji had ongetwijfeld flashbacks van die andere vinnige Belg die hij dagelijks op het trainingsveld tegenkomt.