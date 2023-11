BEKIJK: PSG grijpt discutabele levenslijn vanaf de stip in 98e minuut tegen Newcastle

Paris Saint-Germain einde 1 - 1 Newcastle United 22' - Geel - Joelinton 24' - Doelpunt - Alexander Isak (0 - 1) 36' - Geel - Manuel Ugarte 54' - Geel - Lee Kang-in 58' - Geel - Ousmane Dembélé 60' - Geel - Milan Škriniar 62' - Verv. Manuel Ugarte door Vitinha 62' - Verv. Randal Kolo Muani door Bradley Barcola 72' - Geel - Gianluigi Donnarumma 82' - Verv. Lee Kang-in door Marco Asensio 83' - Geel - Miguel Almirón 85' - Verv. Danilo Pereira door Gonçalo Ramos 90+3' - Geel - Nick Pope 90+5' - Geel - Gonçalo Ramos 90+8' - Doelpunt strafschop - Kylian Mbappé (1 - 1) UEFA Champions League - speeldag 5 - 28/11/23 - 21:01 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 24' Alexander Isak 0 - 1 Alexander Isak 24' 90+8' Kylian Mbappé 90+8' Kylian Mbappé 1 - 1

Glipt PSG door het kleinste gaatje in de groepsfase van deze Champions League? De Franse kampioen leek af te stevenen op een nieuwe nederlaag tegen Newcastle en dreigde zijn lot niet meer in eigen handen te hebben op de slotspeeldag. Tot er een geschenk uit de hemel viel in de allerlaatste seconden.

Paris Saint-Germain en de Champions League, het blijft een huwelijk waar geen enkele therapeut raad mee weet. Newcastle had PSG begin oktober al met de voeten op de grond gezet met een 4-1-bolwassing in St. James’ Park. De droom van PSG en zijn steenrijke eigenaars – de Champions League winnen – werd zo weer een tikkeltje meer onzeker. Nochtans had PSG zijn kleedkamer afgelopen zomer opgefrist en met Luis Enrique was er ook een kakelverse oefenmeester, maar de afgang was een teken aan de wand. Toegegeven, PSG zit natuurlijk in de Groep des Doods, maar ook de nieuwe confrontatie met de Engelsen – bij wie de ziekenboeg nochtans overvol is – draaide vanavond op een sisser uit.

Isak opende de score in Parijs.

Newcastle speelde een oerdegelijke match en halfweg de eerste helft prikte Alexander Isak de 0-1 op het bord na een slipper van Gianluigi Donnarumma. PSG morste daarna met zijn kansen en in Parijs zagen ze de bui al hangen. Ook in het tijdperk zonder kleedkamer tjokvol vedetten zou het een illusie armer zijn. Tot Sinterklaas in de 97e minuut op de deur klopte. Na vederlicht handspel ging de bal op de stip, Kylian Mbappé was het Franse ijskonijn. "Het puntje van de hoop", titelde L'Equipe. Door de late puntendeling staat PSG op de 2e en niet op de 3e plaats. Het heeft een buffer van 2 punten op Newcastle en Milan. Op de slotspeeldag zijn Dortmund-PSG en Newcastle-Milan de affiches. Dortmund is geplaatst, PSG beslist eigenhandig of het op 13 december een verlengd verblijf in de Champions League afdwingt.

