PSG komt aan de leiding in zijn groep na zorgeloze zege tegen onmondig Milan

In het eerste halfuur zette AC Milan meer dan zijn voet naast die van PSG. Tot Kylian Mbappé de Milanese defensie liet wijken met zijn heupbewegingen en vervolgens laag in de lege hoek schoof.



Hierna ging het een stuk beter voor de thuisploeg. Ousmane Dembélé dacht zijn eerste PSG-goal te maken, maar dat feestje werd verpest door een voorafgaande fout van zijn ploegmaat Ugarte.



Dembélé schikte zich dan maar in de rol van aangever voor de 2-0 van Kolo Muani Randal, al was zijn landgenoot Maignan bij voorbaat kansloos door de deflectie van het schot.

De keepers deden het daarna wel nog goed om meer doelpunten te vermijden, al was het toch opnieuw Maignan die kon vissen. Kang-in Lee was deze keer de dader.



Weer geen goals voor Milan dus, dat al 5 matchen op een rij niet wist te scoren in de Champions League, een schoentje dat dit seizoen ook in Italië knelt.