Supersub Yorbe Vertessen zorgt met 2 cruciale baltoetsen voor ultieme ommekeer bij PSV

Yorbe Vertessen is de held van de avond bij PSV. Het Sevilla van Dodi Lukebakio leek met een 2-0-voorsprong lang op weg naar de overwinning, maar de ploeg van Johan Bakayoko kon op zijn supersub Vertessen rekenen voor de ultieme ommekeer. Met een doelpunt en een assist in de slotfase gidste hij zijn ploeg in de slotfase nog naar de 2-3-overwinning. Sevilla is zo definitief uitgeteld.