Arsenal trakteert zich op 1/8e finales met monsterscore en helpt zo PSV een handje

Arsenal heeft nog maar eens indruk gemaakt. De troepen van Mikel Arteta hielden geen spaander heel van Lens en zijn zo zeker van de volgende ronde in de Champions League. Een indrukwekkende eerste helft met 5 doelpunten maakte de tweede helft overbodig. Dankzij de zege van Arsenal is PSV zeker van de volgende ronde.

Het Arsenal van Mikel Arteta is een geoliede machine.

De Gunners voetbalden vanavond het Franse Lens van de mat met indrukwekkend en frivool voetbal.

Na een verkenningsrondje in het begin van de wedstrijd haalde de thuisploeg de trekker over in een knotsgek kwartier.

Eerst was het Havertz die opdook in de zestien om de openingstreffer van dichtbij binnen te duwen op aangeven van Jesus. Die laatste achtte daarna zijn moment gekomen om de dubbele voorsprong op het scorebord te zetten.

Een sterke Bukayo Saka kon niet achterblijven en scoorde met wat meeval zijn 3e doelpunt van deze campagne.

Dat kan ik ook, dacht die andere winger Martinelli. De Braziliaan deed zijn duit in het zakje met een knappe individuele actie en dito afwerking.