Bayern München is zijn maximum kwijt in de Champions League

Bayern München had zich al verzekerd van een plaats bij de laatste 16, maar tegen Kopenhagen stokte de motor voor het eerst dit seizoen in de Champions League. Zo blijven Real en City de enige teams met het maximum van de punten.

Was het de eerste vrieskou? Bayern raakte niet op dreef tegen Kopenhagen. In een uur had het maar een doelkans afgedwongen: een kopbal van Müller.

In de slotminuten hoopten de fiere Duitsers nog op een penalty, de VAR en scheidsrechter Frappart beslisten er ander over.