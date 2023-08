BEKIJK: Dries Mertens helpt Galatasaray met nieuwe goal aan uitstekende uitgangspositie in CL

Dries Mertens is het seizoen uitstekend begonnen bij Galatarasay. De Rode Duivel was voor de tweede wedstrijd op een rij goed bij schot. Mertens scoorde de 0-2 in de Champions League-voorronde tegen Ljubljana, uiteindelijk werd het nog 0-3. Galatasaray staat zo met anderhalf been in de CL-play-offs.