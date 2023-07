Genk opent Champions League-voorronde met billijk gelijkspel in Zwitserland

Servette FC - Racing Genk in een notendop:

Arokodare trefzeker, Vandevoordt én paal voorkomen gelijkmaker

De match van het jaar voor Servette FC en ook voor Racing Genk waren de belangen niet te onderschatten in Genève. De Zwitserse vicekampioen schoot het best uit de startblokken. Een retro van Crivelli baarde Vandevoordt weinig zorgen, de doelman had wél een knappe redding nodig op een schot van Cognat.



Servette was de betere ploeg in de openingsfase, maar het was Genk dat halfweg de eerste helft op voorsprong kwam. Frick werkte een knap schot van Paintsil in corner en daarop sloegen de bezoekers genadeloos toe. Hrosovsky schilderde de bal op het hoofd van Arokodare en die liet Frick kansloos achter.



Het antwoord van Servette liet niet lang op zich wachten. Bédia, ex-Charleroi en Zulte Waregem, kreeg te veel ruimte in de zestien en besloot van dichtbij rakelings naast. Vandevoordt moest dan weer tussenbeide komen op een poging van Antunes.



Kort voor de rust kwam Servette pas echt dicht bij de gelijkmaker. Douline pakte plots uit met een parel van een schot. Vandevoordt was nu wel geklopt, maar de paal bracht redding voor Genk.