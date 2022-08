PSV kan schade nog beperken in Glasgow na blunder van doelman

Rangers hebben een stevige thuisreputatie in de Europese duels, vraag dat maar aan Union. Hun laatste 7 Europese wedstrijden in Ibrox leverden 6 zeges en één gelijkspel op.

PSV wist dus goed waar het aan begon, maar had moeite om het tactische plannetje om te zetten in daden. Kennen coach Ruud van Nistelrooij en Giovanni van Bronckhorst elkaar te goed?

Pas met de rust in zicht viel de openingstreffer uit de lucht voor PSV. Sangaré opende met links de score, maar amper 3 minuten later was het feest aan de overzijde. Aanvaller Antonio Colak tekende voor de 1-1-ruststand.

In de tweede helft was PSV de betere ploeg, maar Saibari vergat drie keer om te scoren. Dat brak de Nederlanders zuur op, toen doelman Walter Benitez zich verkeek op een vrije trap en de bal knullig in doel liet vallen: 2-1.

De dramatische blunder kreeg geen dramatisch vervolg voor PSV. Obispo kon met een kopbal nog een gelijkspel uit de brand slepen voor de bezoekers. Zo houdt PSV zijn kansen gaaf om voor het eerst sinds 2018-2019 weer in de Champions League aan te treden. Volgende week staat de terugwedstrijd op het programma.