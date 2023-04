Napoli blijft met kopzorgen achter na kaartenkermis in Italiaanse clash tegen Milan

AC Milan heeft een gefrustreerd Napoli een lesje in efficiëntie geleerd. De autoritaire leider in de Serie A liet zich net voor de rust verrassen op de counter. In een frustrerende tweede helft konden de Napolitanen het gemis van topscorer Victor Osimhen niet verstoppen en staan ze voor een moeilijke puzzel in de terugmatch na een karrenvracht aan kaarten.