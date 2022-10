Messi, Mbappé en Neymar schitteren in monsterzege PSG, ook Seck (ex-Antwerp) scoort twee keer

Hoofdrolspeler 1: Lionel Messi. Met hoeveel hartzeer zou Cristiano Ronaldo zitten kijken hebben? De Argentijn zorgde na 20 minuten voor de openingstreffer door héérlijk met buitenkantje links in de verste hoek te krullen. Bij zijn tweede treffer (de 4-1) was hij met een flitsende actie het eindstation van een geweldige aanval. Met een assist legde de Argentijn de 7-2 (!) eindstand vast.

Het epicentrum van het wereldvoetbal ligt in Parijs. De drie protagonisten van het nakende WK stomen zich namelijk klaar bij PSG, de club die nooit slaapt. Tegen Maccabi Haifa verschenen ze samen aan de aftrap - dan weet je als tegenstander dat het moeilijk wordt.

Hoofdrolspeler 2: Kylian Mbappé. Deze week kwam er nog maar eens een versie van zijn duizelingwekkende contract naar buiten. Et alors? De Fransman gaf voor rust twee assists voor Messi en krulde zelf een bal perfect in de winkelhaak. Na rust deed hij dat nog eens fijntjes over.