Geen Haaland, geen goals: City morst met punten in Kopenhagen na partij vol tegenslagen

Kopenhagen - Manchester City in een notendop:

VAR speelt de hoofdrol

Surprise van chef Guardiola: hij begint in Kopenhagen met Haaland op de bank. Vorige week was het fenomeen nochtans outstanding met 2 doelpunten in een halve match.

Geen nood, na goed 10 minuten lag de bal er al in. Rodri had hem in de linkerbovenhoek gevuurd.

Dat was zonder de VAR gerekend. Hij kwam een eerste keer tussenbeide en wees de hoofdscheidsrechter op voorafgaand (licht) handspel van Mahrez. Het doelpunt telde niet.

De videoscheidsrechter was op de bühne verschenen en zou er nog even blijven spelen.