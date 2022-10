Alleen een wissel kan hem stoppen: Haaland scoort twee keer in 45 minuten tegen Kopenhagen

Altijd prijs

Na de demonstratie tegen Manchester United leek de Champions League-wedstrijd tegen Kopenhagen louter een fait divers te worden voor Manchester City. Draaischijf Kevin De Bruyne kreeg rust, Erling Haaland startte wel en mocht zijn ronduit waanzinnige statistieken nog wat opkrikken.



Spelen met Haaland in de ploeg is zoals eendjes vissen op de kermis: altijd prijs. Bij de eerste de beste kans in minuut 7 trapte hij een voorzet ter hoogte van het penaltypunt beheerst binnen. Eentje is geentje, dat weet ook de Noor, dus tikte hij op het halfuur nummer twee al binnen.



Ex-Anderlecht-linksback Sergio Gomez zette met een dubbel afgeweken schot de 3-0-ruststand nog op het bord. Het sein voor Guardiola om Kopenhagen uit zijn lijden te verlossen en Haaland tijdens de pauze binnen te houden.



De statistieken van de Noor worden alsmaar meer om van te duizelen. In 22 Champions League-wedstrijden scoorde hij 28 doelpunten, een gemiddelde van 1,27 goals per match. Daarmee doet hij individueel beter dan maar liefst 98 andere teams in Europa - De Noor is een eenmansploeg.



Na de rust had City de wedstrijd maar uit te spelen. Guardiola gunde nog minuten aan enkele jongelingen, Mahrez en Alvarez trapten de forfaitcijfers op het bord. City lijkt met 9 op 9 nu al zeker van kwalificatie voor de achtste finales.