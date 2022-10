Milan telt Dinamo Zagreb helemaal uit, bleke De Ketelaere kan weer niet overtuigen

Dinamo Zagreb - Milan in een notendop:

De Ketelaere deelt in malaise bij matig Milan

Ondanks de aanzwellende kritiek, ook van coach Stefano Pioli, mocht Charles De Ketelaere toch in de basis beginnen bij Milan. Een nieuwe kans dus om de frustraties van zich af te spelen, maar ook in Zagreb werd het een teleurstellende avond voor de jonge Rode Duivel. CDK begon nochtans gretig aan de wedstrijd en bracht na een knappe infiltratie in de zestien al snel Giroud in stelling, maar de Fransman werd afgevlagd. Na amper 10 minuten haalde Peric een schot van Kjaer van de lijn en in de herneming werd ook de poging van De Ketelaere afgeblokt. Meteen de enige doelpoging van de jonge Belg in de eerste helft. Net als De Ketelaere kon ook Milan als ploeg zijn stempel niet drukken. Tatarusanu moest zelfs aan de bak op een schot van Ivanusec, een gevaarlijke knal van Ristovski werd afgeblokt door Kjaer. Op het halfuur dook De Ketelaere nog eens op, maar zijn voorzet naar Leao leek nergens naar. Meteen daarna hield Livakovic Zagreb overeind op een kopbal van Giroud. Kort voor de rust volgde dan toch een koude douche voor de thuisploeg. Na een onnodige overtreding van Petkovic dropte Tonali een vrije trap in de zestien. Gabbia dook naar de bal en kopte Milan op voorsprong.

Milan schakelt versnelling hoger, Zagreb gaat kopje-onder

De tweede helft begon met een valse noot voor De Ketelaere, hij kreeg meteen geel voor een overtreding op Misic. Kort daarna werd hij op links weggestuurd door Hernandez en kon hij oog in oog met Livakovic uithalen, maar Peric gooide zich nog voor het schot. De mee opgerukte en vrijstaande Hernandez en Rebic gooiden gefrustreerd hun armen in de lucht.



Frustraties die even later weer vergeten waren, want na een goal kort voor de rust maakte Milan er ook ééntje kort na de rust. Leao ging op wandel door de Kroatische defensie en mikte de 0-2 in de korte hoek. De Ketelaere mocht nog even meevieren, maar werd dan in de 52e minuut al naar de kant gehaald.



Vanop de bank zag hij hoe Milan Dinamo Zagreb vakkundig in mootjes hakte. Met wat hulp van de thuisploeg, want na een overtreding van Ljubicic op Tonali ging de bal op de stip. Giroud liet de kans niet liggen en knalde de 0-3 hoog in doel.



Voor de onfortuinlijke Ljubicic werd het nog wat erger. Giroud kon niet goed bij een voorzet van Leao, maar de bal botste op de borst van Ljubicic en verdween zo in doel: 0-4.



Giroud ging nog vruchteloos op zoek naar de 0-5 en werd tien minuten voor het einde vervangen door Origi. Die gaf meteen een assist voor Pobega, maar stond buitenspel en dus ging het feest niet door. Alleen voor Livakovic kreeg Krunic nog de beste kans op de 0-5, maar hij kreeg de bal niet voorbij de doelman.