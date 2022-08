Het mag niet zijn voor Philippe Clement: Monaco uitgeschakeld na thriller van 120 minuten tegen PSV

Hoe vaak zou Philippe Clement de voorbije weken nog teruggedacht hebben aan de slotspeeldag van de Ligue 1?



Met Monaco gaf hij toen een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League weg in minuut 96, ondanks een indrukwekkende remonte in de voorgaande weken.



Tegen PSV was het scenario pijnlijk gelijkaardig. Monaco kwam in Eindhoven op achterstand door een treffer van de onvermijdelijke Veerman. En dus waren de Eindhovenaren virtueel geplaatst na de 1-1 uit de heenmatch.



Toch knokten Clement en zijn “compagnie” terug. Op het uur zorgde Maripan voor de gelijkmaker en even later keerde Ben Yedder de scheve situatie helemaal om.



Maar dan doemde weer die vervloekte slotfase op voor Clement en co… In de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd sleepte Gutierrez nog verlengingen uit de brand.



Daarin domineerde Monaco, zonder dat overwicht in een doelpunt om te zetten. Dodelijk. Want een onverhoopte treffer van topaankoop Luuk de Jong deed de hemel weer op het hoofd van Philippe Clement vallen.



PSV mag nog dromen van het kampioenenbal, Monaco houdt er voor de tweede keer een kater aan over.