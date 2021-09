Dodelijk efficiënte Lukaku schenkt Chelsea volle buit tegen Zenit

Chelsea - Zenit Sint-Petersburg in een notendop:

Opnieuw een clean sheet voor Edouard Mendy. Sinds zijn debuut op het kampioenenbal in oktober vorig jaar hield de Chelsea-doelman nu al 10 keer de nul. Dat is minstens 3 keer meer dan eender welke doelman in de Champions League in die periode.

Feest voor de aftrap, treurnis erna

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin was vanavond speciaal naar Stamford Bridge gekomen om nog enkele trofeeën uit te delen aan titelverdediger Chelsea. Jorginho (Speler van het Jaar), Kanté (Middenvelder van het Jaar), Mendy (Doelman van het Jaar) en Tuchel (Trainer van het Jaar) werden voor de aftrap uitgebreid in de bloemetjes gezet.

De festiviteiten vóór de start van de wedstrijd kregen helaas geen vervolg op de grasmat. Chelsea had het meeste balbezit in een flauwe eerste helft, maar ving daar weinig mee aan. Lukaku, die voor de aftrap het meeste applaus van de Chelsea-fans kreeg, werd nauwelijks in stelling gebracht.

De beste kansen waren zelfs voor Zenit. Nog voor het kwartier knutselden de bezoekers plots een alleraardigste aanval in elkaar. Azmoun kreeg de bal tot bij de vrijstaande Claudinho en er was een cruciale interventie van James nodig om de Braziliaan een reuzenkans te ontnemen.

Pas na ruim 38 minuten was er eindelijk een eerste bal tussen de palen en het was er dan nog één van de bezoekers. Maar echt veel moeite had Mendy niet met het afstandsschot van Rakytski. Voorts was het voor hem en zijn collega Kritsjoek vooral werkloos toekijken.