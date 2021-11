Lewandowski tovert: hij scoort een omhaal (met de veters nagenoeg los)

Na de verrassende nederlaag in eigen land tegen Augsburg moest Bayern München toch iets corrigeren, al was het natuurlijk al langer zeker van een verlengd verblijf op het kampioenenbal.

Door de covidperikelen beschikte het overigens slechts over een beperkt gezelschap in de Oekraïense sneeuw, maar gelukkig stelt Robert Lewandowski nooit teleur.



De Pool scoorde een geweldige omhaal op het kwartier, Coman zorgde voor nog meer afscheiding halfweg.



Dinamo Kiev wilde zijn waterkansje in deze poule nog grijpen en Garmasj bracht de thuisploeg weer in de match met het eerste Kiev-doelpunt in deze campagne.

Er zat zelfs nog meer in, maar Neuer en de paal in de extra tijd lieten de 1-2 op het scorebord staan.