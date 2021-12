Ajax legt perfect parcours af in CL-groepsfase, record voor Haller

De twee teams waren voor de slotwedstrijd al zeker van hun plaats in de volgende ronde van de Champions League. Toch ging Ajax in eigen huis vol voor de drie punten, want nog nooit kon een Nederlands team 18 op 18 pakken in de poulefase.

De wedstrijd kon voor Ajax niet beter beginnen. Na 8 minuten ging de bal op de stip na een fout van Bragança op Haller. De Ivoriaan mikte zelf zijn 10e in amper 6 wedstrijden tegen de touwen. Niemand deed dat ooit sneller.

Het veredelde B-elftal van Sporting reageerde een kwartiertje later via Nuno Santos. Zijn beheerste volley ging voorbij Pasveer in doel: 1-1. Nog voor de rust strafte Antony een flater in de verdediding af: Ajax weer op voorsprong.

Na de koffie diepte de thuisploeg de voorsprong uit dankzij Neres en Berghuis. De 4-2 van Tabata bracht Ajax niet meer in de problemen.

Met 18 op 18 heeft Ajax een unieke groepsfase gespeeld. Het deed dat bovendien met indrukwekkend voetbal, veel goals en weinig tegendoelpunten.