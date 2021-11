Doelpuntenmachine Haller trekt Ajax met 8e en 9e goal over de streep

Ajax was al zeker van de volgende ronde, waardoor coach Ten Hag zijn kans schoon zag om enkele basispionnen wat te sparen.

Daley Blind en topschutter Sebastien Haller zagen vanaf de bank hoe ploegmakker Mazraoui halfweg de 1e helft de bal met zijn hand beroerde. Ajax-doelman André Onana, voor het eerst sinds 31 januari weer in competitie, kon de strafschop van Ghezzal (Besiktas) niet uit zijn doelvlak houden.

Toen Haller na de koffiepauze het veld mocht opdraven, zoog de Ivoriaan alle aandacht naar zich toe. Eerst tikte hij een assist van Tagliafico eenvoudig binnen.

Een kwartier later devieerde hij de bal langs de onderkant van de lat in doel. Zo zit Haller al aan 9 goals in 5 matchen in deze Champions League, evenveel als Bayern-spits Robert Lewandowski.

Ajax is met 15 op 15 logischerwijze zeker van groepswinst.