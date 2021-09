Dortmund heeft Haaland niet nodig om afstand te nemen van Sporting

Dortmund-Sporting was geen match voor de geschiedenisboeken. Donyell Malen mocht de geblesseerde Erling Haaland vervangen in de spits. Op een uitgemeten pass van Bellingham kon de Nederlander een van de zeldzame kansen van Dortmund voor de rust afwerken, zijn eerste goal in het geel-zwarte shirt.

De 2e helft bracht niet bijster veel beterschap. Dortmund scoorde wel nog een paar keer, maar telkens was dat vanuit buitenspel. Zo bleef het bibberen, ook al omdat het dit seizoen enkel in de beker tegen een derdeklasser de nul kon houden.

Sporting probeerde nog de bakens te verzetten, maar de onzekere Dortmund-verdediging hield stand. Met zowel Ajax als Dortmund met 6 op 6 in groep C lijkt een eerste beslissing stilaan gevallen.