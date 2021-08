Jan Vertonghen en Benfica zetten stevige stap richting laatste CL-voorronde

In de 3e voorronde voor de groepsfase van de UEFA Champions League kreeg Benfica met het Spartak Moskou van Samuel Gigot (ex-AA Gent en KV Kortrijk) een stevige tegenstander voor de kiezen.

Benfica, met Jan Vertonghen tussen de lijnen, begon sterk aan de partij, maar veel kansen leverde dat niet op. Spartak pootte een stevige organisatie en gaf voor rust weinig weg. Een gele kaart voor Spartak, meer hoefde scheidsrechter Jovanovic voor rust niet te noteren.

Nadien slaagde Benfica er wel in om gaatjes te vinden in de Russische afweer. Rafa Silva maakte na een voorzet van nieuwkomer Joao Mario het openingsdoelpunt, even later verdubbelde de Braziliaanse invaller Gilberto de score.

Benfica op rozen dus na de heenmatch in Moskou. In de volgende ronde komen Vertonghen en co waarschijnlijk PSV Eindhoven tegen, de Nederlanders wonnen gisteren al met 3-0 van het Deense FC Midtjylland in hun heenwedstrijd.