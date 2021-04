PSG mist de kansen, bibbert en verliest van Bayern, maar speelt wel de halve finales

Fase per fase

90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

90+5' tweede helft, minuut 95. Laatste fluitsignaal. PSG en niet Bayern speelt voor het tweede jaar op rij de halve finales van de Champions League. Het verliest met 0-1, maar dat is niet genoeg voor Bayern. . Laatste fluitsignaal PSG en niet Bayern speelt voor het tweede jaar op rij de halve finales van de Champions League. Het verliest met 0-1, maar dat is niet genoeg voor Bayern.

90+4' tweede helft, minuut 94. Sané kapt bakker alweer uit als hij een miniem is, maar de voorzet is weer niet goed genoeg. Navas pakt en zal zo opnieuw wat tijd winnen. Sané beseft dat dit misschien de kans was om nog gelijk te maken. . Sané kapt bakker alweer uit als hij een miniem is, maar de voorzet is weer niet goed genoeg. Navas pakt en zal zo opnieuw wat tijd winnen. Sané beseft dat dit misschien de kans was om nog gelijk te maken.

90+2' tweede helft, minuut 92. PSG weet de bal bij te houden op de helft van Bayern na een corner. Zo zijn opnieuw twee minuten verstreken. . PSG weet de bal bij te houden op de helft van Bayern na een corner. Zo zijn opnieuw twee minuten verstreken.

90+2' tweede helft, minuut 92. Vier extra minuten. PSG staat op 4 minuten van de halve finale. Alles kan nog in deze match. . Vier extra minuten PSG staat op 4 minuten van de halve finale. Alles kan nog in deze match.

90' Gele kaart voor Ander Herrera van Paris Saint-Germain tijdens tweede helft, minuut 90 Ander Herrera Paris Saint-Germain

90' tweede helft, minuut 90. Neuer voorkomt de beslissing door Neymar. Deze match zet je echt op het puntje van je stoel. Een klein foutje van Bayern is bijna voldoende voor zekerheid voor PSG, maar Neuer is een fractie van een seconde sneller op de bal dan Neymar op de counter. . Neuer voorkomt de beslissing door Neymar Deze match zet je echt op het puntje van je stoel. Een klein foutje van Bayern is bijna voldoende voor zekerheid voor PSG, maar Neuer is een fractie van een seconde sneller op de bal dan Neymar op de counter.

88' tweede helft, minuut 88. De spanning is te snijden. De Bayern voert de druk nog wat meer op. Het is pompen of verzuipen voor de thuisploeg. Voorlopig houdt de defensie stand, maar de bal valt ook telkens net niet goed voor Bayern. Iedereen voelt de spanning op het veld. . De spanning is te snijden De Bayern voert de druk nog wat meer op. Het is pompen of verzuipen voor de thuisploeg. Voorlopig houdt de defensie stand, maar de bal valt ook telkens net niet goed voor Bayern. Iedereen voelt de spanning op het veld.

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Paris Saint-Germain, Ander Herrera erin, Ángel Di María eruit wissel Ángel Di María Ander Herrera

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij FC Bayern München, Javi Martínez erin, Eric Maxim Choupo-Moting eruit wissel Eric Maxim Choupo-Moting Javi Martínez

83' tweede helft, minuut 83. Sané trapt de 0-2 voorlangs. De spanning en ook een beetje de chaos nop het veld neemt toe. Bijna profiteert Bayern. Sané gaat vlot voorbij Bakker, maar schiet dan voorlangs. Het is voorlopig niet de match van Sané. . Sané trapt de 0-2 voorlangs De spanning en ook een beetje de chaos nop het veld neemt toe. Bijna profiteert Bayern. Sané gaat vlot voorbij Bakker, maar schiet dan voorlangs. Het is voorlopig niet de match van Sané.

79' Goal Mbappé afgekeurd. De match lijkt beslist. Op pass van Neymar kan Mbappé alleen op doel af en hij maakt het staalhard en perfect af. Meteen na de goal klinkt echter het fluitsignaal voor buitenspel en dat wordt heel snel bevestigd door de VAR. . tweede helft, minuut 79. Goal Mbappé afgekeurd De match lijkt beslist. Op pass van Neymar kan Mbappé alleen op doel af en hij maakt het staalhard en perfect af. Meteen na de goal klinkt echter het fluitsignaal voor buitenspel en dat wordt heel snel bevestigd door de VAR.

76' tweede helft, minuut 76. Neymar en Mbappé kwaad. Het is lang geleden, maar PSG komt er nog eens uit. Neymar opent perfect op Kean op de linkerflank. De Italiaan dribbelt naar binnen en kan afleggen voor Mbappé en Neymar, maar schiet zelf. Neymar en Mbappé zijn boos. . Neymar en Mbappé kwaad Het is lang geleden, maar PSG komt er nog eens uit. Neymar opent perfect op Kean op de linkerflank. De Italiaan dribbelt naar binnen en kan afleggen voor Mbappé en Neymar, maar schiet zelf. Neymar en Mbappé zijn boos.

74' tweede helft, minuut 74. Kean komt in de plaats van Draxler. Draxler was met voorsprong de minste jn de aanval van PSG vanavond. Hij verlaat het veld voor Kean, die met zijn werkkracht en fysieke aanwezigheid PSG over de streep moet trekken. Aanvallend maakt PSG voorlopig niets meer klaar. . Kean komt in de plaats van Draxler Draxler was met voorsprong de minste jn de aanval van PSG vanavond. Hij verlaat het veld voor Kean, die met zijn werkkracht en fysieke aanwezigheid PSG over de streep moet trekken. Aanvallend maakt PSG voorlopig niets meer klaar.

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Paris Saint-Germain, Moise Kean erin, Julian Draxler eruit wissel Julian Draxler Moise Kean

72' tweede helft, minuut 72. Bayern wisselt eerste keer. Bij Bayern gaat Davies naar de kant voor het jonge talent Musiala. Dat lijkt een aanvallend wissel. Bayern gaat 4-4-2 spelen met Alaba op linksachter. . Bayern wisselt eerste keer Bij Bayern gaat Davies naar de kant voor het jonge talent Musiala. Dat lijkt een aanvallend wissel. Bayern gaat 4-4-2 spelen met Alaba op linksachter.