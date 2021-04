Parel van Porto komt veel te laat in Sevilla, Chelsea stoot door

22:55

einde, 22 uur 55. Einde wedstrijd. Porto wint dan toch nog na een geweldige goal van Taremi in het ultieme slot. Een doelpunt dat net wat te laat kwam om Chelsea echt nog te bedreigen. Over twee wedstrijden verdienen de Londenaren deze kwalificatie ook wel. In de halve finales komen ze Liverpool of Real Madrid tegen. .