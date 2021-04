Dortmund laat Manchester City toch nog zwoegen voor plek in halve finales

Borussia Dortmund - Man City in een notendop:

Dortmund even op rozen dankzij Bellingham

De voorbije 3 seizoenen ging Manchester City er onder Pep Guardiola uit in de kwartfinales en dat wilden de Engelsen met een krappe 2-1 bonus uit de heenmatch op zak niet nog eens laten gebeuren. Met een vrij behouden aanpak begonnen ze aan de partij in het Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund kreeg zo de kans om de bal langere periodes in de ploeg te houden. De eerste kans was ook meteen raak. Haaland zette Stones weg, maar zijn schot werd toch nog afgeblokt. Bellingham pikte de bal op en trapte via de vingertoppen van Ederson in de winkelhaak.

De Duitsers waren zo plots virtueel zeker van een plekje in de halve finales en Man City moest reageren. Eerst spatte een fenomenale knal van De Bruyne uiteen op de lat en meteen daarna hield Hitz de inlopende Mahrez met een beenveeg van de gelijkmaker.





Dortmund kreunde in het slot van de eerste helft onder de felle druk van de leider uit de Premier League, maar brak (nog) niet. Rusten gingen we met de 1-0-tussenstand op het scorebord.