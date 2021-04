Dankzij onnavolgbare Mbappé graait PSG stevige bonus mee uit winters München

Na afloop gaf Mbappé nog een woordje uitleg bij zijn wervelende prestatie: "Het was een moeilijke match tegen misschien wel het beste team van Europa op dit moment. We speelden echt als een team en dat was ook nodig. We mogen nu zelfvertrouwen hebben, maar er volgt nog een moeilijke match in Parijs."

"We stonden onder druk, maar we verdedigden onze voorsprong goed en op de tegenaanval heb ik mijn ding kunnen doen. Ik wil op deze manier verdergaan en dat lijkt mij ook de goede manier."

"Of dit het jaar van PSG is? Er zijn nog heel wat wedstrijden te gaan voor we daarover kunnen nadenken. Nu moeten we toeleven naar volgende week, dat is het enige waar we nu mee bezig zijn."