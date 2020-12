Ronaldo lacht, Messi baalt: Juventus snoept groepswinst af van Barcelona

Fase per fase

Fase per fase

22:53 einde, 22 uur 53. EINDE. Juventus wint met 0-3 in Camp Nou. Dankzij 2 penaltytreffers van Ronaldo en een doelpunt van McKennie steken de Italianen ook nog de groepswinst op zak. . EINDE Juventus wint met 0-3 in Camp Nou. Dankzij 2 penaltytreffers van Ronaldo en een doelpunt van McKennie steken de Italianen ook nog de groepswinst op zak.

90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij Juventus, Federico Chiesa erin, Cristiano Ronaldo eruit wissel Cristiano Ronaldo Federico Chiesa

90+1' tweede helft, minuut 91. Ronaldo out, Chiesa in. Met 2 doelpunten achter zijn naam mag Ronaldo gaan rusten. De Portugees had een groot aandeel in de overwinning van z'n team en mag op een sterke partij terugblikken. . Ronaldo out, Chiesa in Met 2 doelpunten achter zijn naam mag Ronaldo gaan rusten. De Portugees had een groot aandeel in de overwinning van z'n team en mag op een sterke partij terugblikken.

90' tweede helft, minuut 90. Buffon secuur. Na een snelle combinatie door het hart van de Juve-defensie, trapt Messi nog eens richting doel. Opnieuw vindt de Argentijn Buffon op z'n weg. . Buffon secuur Na een snelle combinatie door het hart van de Juve-defensie, trapt Messi nog eens richting doel. Opnieuw vindt de Argentijn Buffon op z'n weg.

89' tweede helft, minuut 89. Griezmann probeert zijn bleke partij nog wat glans te geven en gaat nog eens z'n eigen kans. De Fransman viseert de linkerbovenhoek, maar schiet uiteindelijk ver naast. . Griezmann probeert zijn bleke partij nog wat glans te geven en gaat nog eens z'n eigen kans. De Fransman viseert de linkerbovenhoek, maar schiet uiteindelijk ver naast.

85' tweede helft, minuut 85. De wedstrijd kabbelt op z'n einde en Juventus lijkt dus met de groepswinst te gaan lopen. Een scenario waar veel mensen niet aan gedacht hadden voor de wedstrijd. . De wedstrijd kabbelt op z'n einde en Juventus lijkt dus met de groepswinst te gaan lopen. Een scenario waar veel mensen niet aan gedacht hadden voor de wedstrijd.

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Juventus, Paulo Dybala erin, Álvaro Morata eruit wissel Álvaro Morata Paulo Dybala

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Juventus, Federico Bernardeschi erin, Juan Cuadrado eruit wissel Juan Cuadrado Federico Bernardeschi

84' tweede helft, minuut 84. Barcelona verdient nu stilaan wel een eerredder. De thuisploeg drukt Juventus terug en duwt het gaspedaal in. Voor groepswinst hebben de Catalanen nog 2 doelpunten nodig. . Barcelona verdient nu stilaan wel een eerredder. De thuisploeg drukt Juventus terug en duwt het gaspedaal in. Voor groepswinst hebben de Catalanen nog 2 doelpunten nodig.

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij FC Barcelona, Óscar Mingueza erin, Ronald Araújo eruit wissel Ronald Araújo Óscar Mingueza

80' tweede helft, minuut 80. Flauw schot Pjanic. Pjanic probeert het nog eens met een afstandsschot. De poging van de Bosniër bevat te weinig gif, waardoor Buffon niet moet ingrijpen. . Flauw schot Pjanic Pjanic probeert het nog eens met een afstandsschot. De poging van de Bosniër bevat te weinig gif, waardoor Buffon niet moet ingrijpen.

78' Gele kaart voor Junior Firpo van FC Barcelona tijdens tweede helft, minuut 78 Junior Firpo FC Barcelona

77' tweede helft, minuut 77. In de fase van het afgekeurde doelpunt had de bal evengoed op de stip gekunnen. De herhaling leert ons namelijk dat Griezmann het shirt van Ronaldo bijna uittrok. . In de fase van het afgekeurde doelpunt had de bal evengoed op de stip gekunnen. De herhaling leert ons namelijk dat Griezmann het shirt van Ronaldo bijna uittrok.

76' tweede helft, minuut 76. 0-4 afgekeurd! Via een hoekschop komt de bal bij Ronaldo. De Portugees bedient Bonucci met een gelukje en de verdediger maakt er 0-4 van. De VAR keurt het doelpunt echter af wegens buitenspel. Jammer voor de bezoekers. . 0-4 afgekeurd! Via een hoekschop komt de bal bij Ronaldo. De Portugees bedient Bonucci met een gelukje en de verdediger maakt er 0-4 van. De VAR keurt het doelpunt echter af wegens buitenspel. Jammer voor de bezoekers.

72' tweede helft, minuut 72. Geen penalty voor Barcelona, wel buitenspel. De Duitse wedstrijdleiding heeft de wedstrijd zeker niet onder controle. Nadat de scheidsrechter eerst naar de stip had gewezen, vlagt de lijnrechter voor buitenspel. Geen strafschop, maar een vrije trap voor Buffon dus. . Geen penalty voor Barcelona, wel buitenspel De Duitse wedstrijdleiding heeft de wedstrijd zeker niet onder controle. Nadat de scheidsrechter eerst naar de stip had gewezen, vlagt de lijnrechter voor buitenspel. Geen strafschop, maar een vrije trap voor Buffon dus.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Juventus, Adrien Rabiot erin, Aaron Ramsey eruit wissel Aaron Ramsey Adrien Rabiot

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Juventus, Rodrigo Bentancur erin, Arthur eruit wissel Arthur Rodrigo Bentancur

69' tweede helft, minuut 69. Barcelona blijft op zoek gaan naar de 1-3 en combineert in deze 2e helft beter dan voor de pauze. Na een vlotte aanval vindt Griezmann Puig, maar die kan zijn schot niet kadreren. . Barcelona blijft op zoek gaan naar de 1-3 en combineert in deze 2e helft beter dan voor de pauze. Na een vlotte aanval vindt Griezmann Puig, maar die kan zijn schot niet kadreren.

69' Gele kaart voor Danilo van Juventus tijdens tweede helft, minuut 69 Danilo Juventus

67' tweede helft, minuut 67. Knappe slalom Messi. In een sombere wedstrijd voor de thuisploeg zorgt Messi dan toch nog voor een sprankeltje magie. De Argentijn baant zich knap een weg voorbij 5 Juventus-spelers, maar wordt dan tegen de grond gewerkt. De scheidsrechter laat begaan. . Knappe slalom Messi In een sombere wedstrijd voor de thuisploeg zorgt Messi dan toch nog voor een sprankeltje magie. De Argentijn baant zich knap een weg voorbij 5 Juventus-spelers, maar wordt dan tegen de grond gewerkt. De scheidsrechter laat begaan.

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij FC Barcelona, Riqui Puig erin, Pedri eruit wissel Pedri Riqui Puig

64' tweede helft, minuut 64. Braithwaite mist onbegrijpelijk. Na een nieuwe poging van Messi moet Buffon de bal lossen. In de herneming schiet Braithwaite de bal onbegrijpelijk over. Hier had de Deen de eerredder aan de voet. . Braithwaite mist onbegrijpelijk Na een nieuwe poging van Messi moet Buffon de bal lossen. In de herneming schiet Braithwaite de bal onbegrijpelijk over. Hier had de Deen de eerredder aan de voet.

61' tweede helft, minuut 61. Na een slordige vrije trap van Danilo vindt Braithwaite Pjanic in de zestien. De volley van de Bosniër gaat net naast het doel van Buffon. . Na een slordige vrije trap van Danilo vindt Braithwaite Pjanic in de zestien. De volley van de Bosniër gaat net naast het doel van Buffon.

60' Gele kaart voor Samuel Umtiti van FC Barcelona tijdens tweede helft, minuut 60 Samuel Umtiti FC Barcelona

59' tweede helft, minuut 59. Griezmann op de lat. Zijn naam hebben we in deze wedstrijd nog geen enkele keer moeten vernoemen, maar daar is hij dan toch. Griezmann devieert een vrije trap van Messi nog knap op de lat. Dan toch een teken van leven van de Franse spits. . Griezmann op de lat Zijn naam hebben we in deze wedstrijd nog geen enkele keer moeten vernoemen, maar daar is hij dan toch. Griezmann devieert een vrije trap van Messi nog knap op de lat. Dan toch een teken van leven van de Franse spits.

56' tweede helft, minuut 56. Dubbele wissel van Koeman. Koeman beseft dat hij iets moet doen en pakt uit met een dubbele wissel. Alba en Lenglet maken plaats voor Firpo en Umtiti. De Franse verdediger flirtte daarnet met een 2e gele kaart. . Dubbele wissel van Koeman Koeman beseft dat hij iets moet doen en pakt uit met een dubbele wissel. Alba en Lenglet maken plaats voor Firpo en Umtiti. De Franse verdediger flirtte daarnet met een 2e gele kaart.

55' tweede helft, minuut 55. Vervanging bij FC Barcelona, Junior Firpo erin, Jordi Alba eruit wissel Jordi Alba Junior Firpo

55' tweede helft, minuut 55. Vervanging bij FC Barcelona, Samuel Umtiti erin, Clément Lenglet eruit wissel Clément Lenglet Samuel Umtiti

54' Gele kaart voor Álvaro Morata van Juventus tijdens tweede helft, minuut 54 Álvaro Morata Juventus

52' tweede helft, minuut 52. 0-3 Ronaldo! Opnieuw neemt Ronaldo de penalty voor zijn rekening en opnieuw ligt de bal in het net. De Portugees stuurt Ter Stegen de verkeerde kant uit en zet de 0-3 op het bord. Juventus virtueel groepswinnaar! . 0-3 Ronaldo! Opnieuw neemt Ronaldo de penalty voor zijn rekening en opnieuw ligt de bal in het net. De Portugees stuurt Ter Stegen de verkeerde kant uit en zet de 0-3 op het bord. Juventus virtueel groepswinnaar!

52' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 52 door Cristiano Ronaldo van Juventus. 0, 3. penalty FC Barcelona Juventus einde 0 3

51' tweede helft, minuut 51. Strafschop voor Juventus! Na veel vijven en zessen gaat de bal op de stip. Ronaldo maakt zich op voor zijn 2e penalty van de avond. . Strafschop voor Juventus! Na veel vijven en zessen gaat de bal op de stip. Ronaldo maakt zich op voor zijn 2e penalty van de avond.

49' tweede helft, minuut 49. Nieuwe strafschop Juventus? Daar is ei zo na de 0-3! Na een warrige fase kan Ramsey van dichtbij aanleggen voor een schot. De middenvelder mikt de bal naar de hoek, maar Ter Stegen pakt uit met een knappe parade. Uit de herhaling blijkt dat Lenglet wel nog zijn hand gebruikt. Een nieuwe penalty voor Juventus? . Nieuwe strafschop Juventus? Daar is ei zo na de 0-3! Na een warrige fase kan Ramsey van dichtbij aanleggen voor een schot. De middenvelder mikt de bal naar de hoek, maar Ter Stegen pakt uit met een knappe parade. Uit de herhaling blijkt dat Lenglet wel nog zijn hand gebruikt. Een nieuwe penalty voor Juventus?

47' tweede helft, minuut 47. Messi op Buffon. Barcelona komt snediger uit de kleedkamer en gaat op zoek naar de aansluitingstreffer. Pjanic vindt de vrijstaande Messi, die niet twijfelt en Buffon onder vuur neemt. Het schot van de Argentijn is te centraal, waardoor de doelman simpel redding kan brengen. . Messi op Buffon Barcelona komt snediger uit de kleedkamer en gaat op zoek naar de aansluitingstreffer. Pjanic vindt de vrijstaande Messi, die niet twijfelt en Buffon onder vuur neemt. Het schot van de Argentijn is te centraal, waardoor de doelman simpel redding kan brengen.

46' tweede helft, minuut 46. TWEEDE HELFT. De bal rolt weer in Camp Nou. Gaat Juventus nog met de groepswinst gaan lopen of zetten Messi & co orde op zaken? Braithwaite komt alvast in de plaats van Trincao. . TWEEDE HELFT De bal rolt weer in Camp Nou. Gaat Juventus nog met de groepswinst gaan lopen of zetten Messi & co orde op zaken? Braithwaite komt alvast in de plaats van Trincao.



46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:55 rust, 21 uur 55. Ronaldo's 1ste CL-goal tegen Barcelona. Hoewel Ronaldo vandaag al zijn 19e goal wist te scoren tegen Barcelona, was het vandaag zijn 1ste in de Champions League tegen de Catalanen. Over een opvallende statistiek gesproken! . Ronaldo's 1ste CL-goal tegen Barcelona Hoewel Ronaldo vandaag al zijn 19e goal wist te scoren tegen Barcelona, was het vandaag zijn 1ste in de Champions League tegen de Catalanen. Over een opvallende statistiek gesproken!

21:49 rust, 21 uur 49. RUST. Juventus trekt met een 0-2-voorsprong de kleedkamer in. Na een gretige start bracht Ronaldo de bezoekers vanaf de stip op voorsprong. Niet veel later maakte McKennie er na een vlotte aanval 0-2 van. De Italianen hebben nog 1 doelpunt nodig om de groepswinst op zak te steken. . RUST Juventus trekt met een 0-2-voorsprong de kleedkamer in. Na een gretige start bracht Ronaldo de bezoekers vanaf de stip op voorsprong. Niet veel later maakte McKennie er na een vlotte aanval 0-2 van. De Italianen hebben nog 1 doelpunt nodig om de groepswinst op zak te steken.

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij FC Barcelona, Martin Braithwaite erin, Francisco Trincão eruit wissel Francisco Trincão Martin Braithwaite

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Geen penalty. Dan toch geen penalty voor de thuisploeg, de VAR gaat akkoord met de beslissing van de scheidsrechter. . Geen penalty Dan toch geen penalty voor de thuisploeg, de VAR gaat akkoord met de beslissing van de scheidsrechter.

45+2' eerste helft, minuut 47. Penalty Barelona? Na een één-twee belandt de bal opnieuw bij Messi. De Argentijn probeert het in een tijd, maar stuit op Buffon. Uit de herhaling blijkt wel dat de nummer 10 van Barca ten val werd gebracht. Grijpt de VAR hier nog in? . Penalty Barelona? Na een één-twee belandt de bal opnieuw bij Messi. De Argentijn probeert het in een tijd, maar stuit op Buffon. Uit de herhaling blijkt wel dat de nummer 10 van Barca ten val werd gebracht. Grijpt de VAR hier nog in?

45' eerste helft, minuut 45. De bedrijvige Dest komt nog eens mee en brengt de bal dan in een tijd voor doel. De rechtsachter kan echter niemand bereiken. . De bedrijvige Dest komt nog eens mee en brengt de bal dan in een tijd voor doel. De rechtsachter kan echter niemand bereiken.

44' eerste helft, minuut 44. Ramsey hoog over. Na een pijlsnelle tegenaanval duikt Ramsey plots op voorin. De middenvelder staat er alleen voor en probeert het dan maar zelf. Uiteindelijk gaat zijn schot hoog over het doel van Ter Stegen. . Ramsey hoog over Na een pijlsnelle tegenaanval duikt Ramsey plots op voorin. De middenvelder staat er alleen voor en probeert het dan maar zelf. Uiteindelijk gaat zijn schot hoog over het doel van Ter Stegen.

42' eerste helft, minuut 42. Messi probeert de ruimte die hij krijgt optimaal te benutten en gaat zijn kans vanop afstand. Het opportunistische schot van de Argentijn wordt simpel geblokt door de Juve-defensie. . Messi probeert de ruimte die hij krijgt optimaal te benutten en gaat zijn kans vanop afstand. Het opportunistische schot van de Argentijn wordt simpel geblokt door de Juve-defensie.

39' eerste helft, minuut 39. Counterend Juve. Dankzij de vroege 2-0-voorsprong kan Juventus toch wat meer afwachten. De bezoekers hebben nog 1 doelpunt nodig om de groepswinst op zak te steken. Natuurlijk mogen ze dan wel geen tegendoelpunt meer incasseren. . Counterend Juve Dankzij de vroege 2-0-voorsprong kan Juventus toch wat meer afwachten. De bezoekers hebben nog 1 doelpunt nodig om de groepswinst op zak te steken. Natuurlijk mogen ze dan wel geen tegendoelpunt meer incasseren.

37' eerste helft, minuut 37. Na een eerste volwaardige aanval kan Messi aanleggen voor een schot. Buffon slaagt er uiteindelijk in om de poging van de Argentijn in twee tijden te pareren. . Na een eerste volwaardige aanval kan Messi aanleggen voor een schot. Buffon slaagt er uiteindelijk in om de poging van de Argentijn in twee tijden te pareren.

37' eerste helft, minuut 37. Mak Barca. Barcelona lijkt er maar niet in te slagen om een volwaardige aanval in elkaar te knutselen. De Catalanen kunnen de ruimtes maar moeilijk vinden en hebben Buffon nog niet aan het werk kunnen zetten. . Mak Barca Barcelona lijkt er maar niet in te slagen om een volwaardige aanval in elkaar te knutselen. De Catalanen kunnen de ruimtes maar moeilijk vinden en hebben Buffon nog niet aan het werk kunnen zetten.

32' eerste helft, minuut 32. Na een smerige fout is Lenglet nu al de derde speler die op de bon gaat. Hoewel beide teams al gekwalificeerd zijn, gaan de spelers er nog vol voor. Niet alleen de eer, maar ook de groepswinst staat namelijk nog op het spel. . Na een smerige fout is Lenglet nu al de derde speler die op de bon gaat. Hoewel beide teams al gekwalificeerd zijn, gaan de spelers er nog vol voor. Niet alleen de eer, maar ook de groepswinst staat namelijk nog op het spel.

31' Gele kaart voor Clément Lenglet van FC Barcelona tijdens eerste helft, minuut 31 Clément Lenglet FC Barcelona

30' eerste helft, minuut 30. Pjanic over. Barcelona komt wat meer opzetten en dat resulteert in een nieuwe doelpoging. Messi legt de bal tot bij Pjanic. De Bosniër probeert het meteen, maar kan zijn schot niet kadreren. . Pjanic over Barcelona komt wat meer opzetten en dat resulteert in een nieuwe doelpoging. Messi legt de bal tot bij Pjanic. De Bosniër probeert het meteen, maar kan zijn schot niet kadreren.

28' Gele kaart voor Aaron Ramsey van Juventus tijdens eerste helft, minuut 28 Aaron Ramsey Juventus

27' eerste helft, minuut 27. Geel Alba. De frustraties lopen hoog op bij de thuisploeg. Jordi Alba blijft maar mekkeren en krijgt meteen een geel karton onder de neus geduwd. . Geel Alba De frustraties lopen hoog op bij de thuisploeg. Jordi Alba blijft maar mekkeren en krijgt meteen een geel karton onder de neus geduwd.

27' Gele kaart voor Jordi Alba van FC Barcelona tijdens eerste helft, minuut 27 Jordi Alba FC Barcelona

25' eerste helft, minuut 25. Juventus blijft het tempo dicteren in deze wedstrijd. Na een eerste poging van Messi, gaat Morata zijn kans met een kopbal. Ter Stegen moet niet ingrijpen en krijgt een doeltrap. . Juventus blijft het tempo dicteren in deze wedstrijd. Na een eerste poging van Messi, gaat Morata zijn kans met een kopbal. Ter Stegen moet niet ingrijpen en krijgt een doeltrap.

20' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 20 door Weston McKennie van Juventus. 0, 2. goal FC Barcelona Juventus einde 0 2

20' eerste helft, minuut 20. 0-2 McKennie! Daar is de 0-2 al! Na een vlotte combinatie vindt Cuadrado de vrijstaande McKennie in de zestien. De Amerikaan probeert het acrobastisch en laat Ter Stegen geen schijn van kans. . 0-2 McKennie! Daar is de 0-2 al! Na een vlotte combinatie vindt Cuadrado de vrijstaande McKennie in de zestien. De Amerikaan probeert het acrobastisch en laat Ter Stegen geen schijn van kans.

18' eerste helft, minuut 18. Barcelona beseft dat het moet reageren en probeert dat ook. De thuisploeg eist de bal meer op en trekt richting de zestien van de bezoekers. Wanneer komt Buffon een eerste keer in actie? . Barcelona beseft dat het moet reageren en probeert dat ook. De thuisploeg eist de bal meer op en trekt richting de zestien van de bezoekers. Wanneer komt Buffon een eerste keer in actie?

13' eerste helft, minuut 13. 0-1 Ronaldo! Ronaldo blijft kalm en schiet de bal in het midden van het doel. 0-1 voor Juventus na een lichte penalty. Wat een start voor de bezoekers! . 0-1 Ronaldo! Ronaldo blijft kalm en schiet de bal in het midden van het doel. 0-1 voor Juventus na een lichte penalty. Wat een start voor de bezoekers!

13' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 13 door Cristiano Ronaldo van Juventus. 0, 1. penalty FC Barcelona Juventus einde 0 1

12' eerste helft, minuut 12. Penalty Juventus. Ronaldo lijkt er zin in te hebben en gaat voorbij Araujo. De verdediger haalt de Portugees neer en de bal gaat op de stip. In de herhaling lijkt het toch wel een zeer lichte penalty voor de bezoekers. . Penalty Juventus Ronaldo lijkt er zin in te hebben en gaat voorbij Araujo. De verdediger haalt de Portugees neer en de bal gaat op de stip. In de herhaling lijkt het toch wel een zeer lichte penalty voor de bezoekers.

11' eerste helft, minuut 11. Zoekend Barcelona. Voorlopig is het al Juventus dat de klok slaat. Barcelona heeft het lastig in de openingsfase en kan de bal maar niet in de ploeg houden. . Zoekend Barcelona Voorlopig is het al Juventus dat de klok slaat. Barcelona heeft het lastig in de openingsfase en kan de bal maar niet in de ploeg houden.

9' eerste helft, minuut 9. Daar is Juventus al opnieuw! Ronaldo legt de bal terug op Danilo, die het van ver probeert. Het schot van de Braziliaan zoeft niet zo gek ver naast de kooi van Ter Stegen. . Daar is Juventus al opnieuw! Ronaldo legt de bal terug op Danilo, die het van ver probeert. Het schot van de Braziliaan zoeft niet zo gek ver naast de kooi van Ter Stegen.

8' eerste helft, minuut 8. Ronaldo met de punter. Het eerste schot op doel is voor Juventus. Ronaldo komt een eerste keer in balbezit in de zestien en probeert het dan met een puntertje. Geen problemen voor Ter Stegen. . Ronaldo met de punter Het eerste schot op doel is voor Juventus. Ronaldo komt een eerste keer in balbezit in de zestien en probeert het dan met een puntertje. Geen problemen voor Ter Stegen.

6' eerste helft, minuut 6. Voorlopig blijft het nog wachten op de eerste echte kans. Ronaldo probeert een eerste keer voorbij Lenglet te glijden, maar de Fransman begaat meteen een fout. . Voorlopig blijft het nog wachten op de eerste echte kans. Ronaldo probeert een eerste keer voorbij Lenglet te glijden, maar de Fransman begaat meteen een fout.

3' eerste helft, minuut 3. Arthur terug in Camp Nou. Naast Pjanic speelt ook Arthur vanavond tegen zijn ex-ploeg. De Bosniër en de Braziliaan wisselden deze zomer van club via een ruildeal. . Arthur terug in Camp Nou Naast Pjanic speelt ook Arthur vanavond tegen zijn ex-ploeg. De Bosniër en de Braziliaan wisselden deze zomer van club via een ruildeal.

2' eerste helft, minuut 2. Daar is Barcelona een eerste keer. Pedri probeert z'n maatje Trincao te vinden in de zestien, maar speelt net te zacht in. . Daar is Barcelona een eerste keer. Pedri probeert z'n maatje Trincao te vinden in de zestien, maar speelt net te zacht in.

1' eerste helft, minuut 1. AFTRAP. We zijn eraan begonnen in Camp Nou! Wie eist de hoofdrol op vanavond, Messi of Ronaldo? . AFTRAP We zijn eraan begonnen in Camp Nou! Wie eist de hoofdrol op vanavond, Messi of Ronaldo?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:36 vooraf, 20 uur 36. Groepswinst op het spel. Hoewel Barcelona en Juventus allebei al zeker zijn van de volgende ronde staat de groepswinst wel nog op het spel vanavond. Als Juventus nog groepswinnaar wil worden, dan moet het winnen met 3 goals of meer. Ook een marge van 2 doelpunten volstaat (op 2-0 na, aangezien de eerste ontmoeting met 0-2 gewonnen werd door Barcelona). . Groepswinst op het spel Hoewel Barcelona en Juventus allebei al zeker zijn van de volgende ronde staat de groepswinst wel nog op het spel vanavond. Als Juventus nog groepswinnaar wil worden, dan moet het winnen met 3 goals of meer. Ook een marge van 2 doelpunten volstaat (op 2-0 na, aangezien de eerste ontmoeting met 0-2 gewonnen werd door Barcelona).

20:30 vooraf, 20 uur 30. Roterende Pirlo. Bij de bezoekers krijgt ervaren sluitpost Buffon nog eens zijn kans onder de lat. Verder zien we dat coach Pirlo enkele namen wat rust gunt in vergelijking met de overwinning tegen Torino van afgelopen weekend. Dybala, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Kulusevski en Szczesny nemen allemaal plaats op de bank vanavond. Sandro, McKennie, Ramsey, Arthur, Morata en natuurlijk Buffon zijn de nieuwkomers in de basiself. . Roterende Pirlo Bij de bezoekers krijgt ervaren sluitpost Buffon nog eens zijn kans onder de lat. Verder zien we dat coach Pirlo enkele namen wat rust gunt in vergelijking met de overwinning tegen Torino van afgelopen weekend. Dybala, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Kulusevski en Szczesny nemen allemaal plaats op de bank vanavond. Sandro, McKennie, Ramsey, Arthur, Morata en natuurlijk Buffon zijn de nieuwkomers in de basiself.

20:20 vooraf, 20 uur 20. Pjanic tegen ex-ploeg. Na de 2-1-nederlaag tegen Cadiz schudt Ronald Koeman zijn basiself stevig door elkaar. Zowel Busquets, Coutinho, Braithwaite als Mingueza moeten genoegen nemen met een plaatsje op de bank. Naast Pedri, Trincao en Araujo komt ook Pjanic aan de aftrap. Voor de Bosniër is het een blij weerzien met zijn voormalige ploeggenoten. . Pjanic tegen ex-ploeg Na de 2-1-nederlaag tegen Cadiz schudt Ronald Koeman zijn basiself stevig door elkaar. Zowel Busquets, Coutinho, Braithwaite als Mingueza moeten genoegen nemen met een plaatsje op de bank. Naast Pedri, Trincao en Araujo komt ook Pjanic aan de aftrap. Voor de Bosniër is het een blij weerzien met zijn voormalige ploeggenoten.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Stand van zaken. Ondanks de rampzalige start in La Liga gaat het Barcelona wel voor de wind in de Champions League. De Catalanen verloren nog geen punt en prijken met een 15 op 15 op de 1ste plaats in Groep G. Met een 12 op 15 is Juventus ook aan een sterke reeks bezig op het kampioenenbal. Het enige puntenverlies van de Italianen kwam door een 0-2-nederlaag op de 2e speeldag tegen Barcelona. Ronaldo ontbrak toen wel wegens een positieve coronatest. . Stand van zaken Ondanks de rampzalige start in La Liga gaat het Barcelona wel voor de wind in de Champions League. De Catalanen verloren nog geen punt en prijken met een 15 op 15 op de 1ste plaats in Groep G. Met een 12 op 15 is Juventus ook aan een sterke reeks bezig op het kampioenenbal. Het enige puntenverlies van de Italianen kwam door een 0-2-nederlaag op de 2e speeldag tegen Barcelona. Ronaldo ontbrak toen wel wegens een positieve coronatest.

19:56 - Vooraf Vooraf, 19 uur 56

Opstelling FC Barcelona. Marc-André ter Stegen, Sergiño Dest, Ronald Araújo, Clément Lenglet, Jordi Alba, Francisco Trincão, Miralem Pjanic, Lionel Messi, Frenkie de Jong, Pedri, Antoine Griezmann Opstelling FC Barcelona Antoine Griezmann, Pedri, Frenkie de Jong, Lionel Messi, Miralem Pjanic, Francisco Trincão, Jordi Alba, Clément Lenglet, Ronald Araújo, Sergiño Dest, Marc-André ter Stegen

Opstelling Juventus. Gianluigi Buffon, Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Juan Cuadrado, Weston McKennie, Aaron Ramsey, Arthur, Alex Sandro, Álvaro Morata, Cristiano Ronaldo Opstelling Juventus Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata, Alex Sandro, Arthur, Aaron Ramsey, Weston McKennie, Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Danilo, Gianluigi Buffon