Niet Ajax maar Atalanta speelt na Nieuwjaar voort in de Champions League

Fase per fase

90+7' tweede helft, minuut 97. Einde: ook dit jaar moet Ajax naar de EL. Atalanta plaatst zich voor de 1/8e finales van de CL. Davy Klaassen had het openingsdoelpunt aan de voet, maar miste oog in oog met doelman Gollini. Aan de overkant was Muriel wel trefzeker. Hij legde de eindstand vast en verzekerde zo zijn ploeg van CL-voetbal na de winter. . Einde: ook dit jaar moet Ajax naar de EL Atalanta plaatst zich voor de 1/8e finales van de CL. Davy Klaassen had het openingsdoelpunt aan de voet, maar miste oog in oog met doelman Gollini. Aan de overkant was Muriel wel trefzeker. Hij legde de eindstand vast en verzekerde zo zijn ploeg van CL-voetbal na de winter.

90+6' tweede helft, minuut 96. Vervanging bij Ajax, Edson Álvarez erin, Jurriën Timber eruit wissel Jurriën Timber Edson Álvarez

90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij Ajax, Jurriën Timber erin, Lisandro Martínez eruit wissel Lisandro Martínez Jurriën Timber

90+1' Nog 4 minuten in de CL. Ajax mag de laatste 4 minuten van zijn huidige CL-campagne afwerken. . tweede helft, minuut 91. Nog 4 minuten in de CL Ajax mag de laatste 4 minuten van zijn huidige CL-campagne afwerken.

90' tweede helft, minuut 90. Het kalf is verdronken voor Ajax. Het geloof in een goede afloop is weg bij de Amsterdammers. . Het kalf is verdronken voor Ajax. Het geloof in een goede afloop is weg bij de Amsterdammers.

86' tweede helft, minuut 86. Muriel trapt CL-droom Ajax aan diggelen. Freuler stuurt Muriel diep. De spits omspeelt Onana en legt de bal simpel in doel. De goal van de kwalificatie voor Atalanta. . Muriel trapt CL-droom Ajax aan diggelen Freuler stuurt Muriel diep. De spits omspeelt Onana en legt de bal simpel in doel. De goal van de kwalificatie voor Atalanta.

85' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 85 door Luís Muriel van Atalanta. 0, 1. goal Ajax Atalanta einde 0 1

82' Gele kaart voor Remo Freuler van Atalanta tijdens tweede helft, minuut 82 Remo Freuler Atalanta

81' tweede helft, minuut 81. Over en uit voor Ajax? Gravenberch maakt zich breed in een duel en raakt Gomez in het gezicht. Gomez gaat graag neer, de scheidsrechter stuurt de middenvelder van Ajax van het veld. . Over en uit voor Ajax? Gravenberch maakt zich breed in een duel en raakt Gomez in het gezicht. Gomez gaat graag neer, de scheidsrechter stuurt de middenvelder van Ajax van het veld.

79' Tweede gele kaart voor Ryan Gravenberch van Ajax tijdens tweede helft, minuut 79 Ryan Gravenberch Ajax

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Atalanta, Jose Luis Palomino erin, Robin Gosens eruit wissel Robin Gosens Jose Luis Palomino

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Atalanta, Luís Muriel erin, Duvan Zapata eruit wissel Duvan Zapata Luís Muriel

78' tweede helft, minuut 78. Trainer Gasperini is tevreden met de huidige score. Hij stuurt nog een extra verdediger het veld op. . Trainer Gasperini is tevreden met de huidige score. Hij stuurt nog een extra verdediger het veld op.

74' tweede helft, minuut 74. Klaassen mist opgelegde kans! Davy Klaassen wringt de eerste echt grote kans van Ajax de nek om. Na een heerlijke combinatie door het midden, opgezet door Promes, komt Klaassen oog in oog met Gollini. De Nederlander vergeet een hoek te kiezen en knalt op de doelman van Atalanta. . Klaassen mist opgelegde kans! Davy Klaassen wringt de eerste echt grote kans van Ajax de nek om. Na een heerlijke combinatie door het midden, opgezet door Promes, komt Klaassen oog in oog met Gollini. De Nederlander vergeet een hoek te kiezen en knalt op de doelman van Atalanta.

69' Penalty voor Ajax? Huntelaar krijgt een duw in de rug van Freuler. De scheidsrechter wuift de penalty weg, de VAR volgt zijn oordeel. . tweede helft, minuut 69. Penalty voor Ajax? Huntelaar krijgt een duw in de rug van Freuler. De scheidsrechter wuift de penalty weg, de VAR volgt zijn oordeel.

65' Onana houdt Ajax recht. Na een hoekschop krijgt Atalanta een dubbele mogelijkheid. Onana weet de bal twee keer uit zijn doel te boksen. . tweede helft, minuut 65. Onana houdt Ajax recht Na een hoekschop krijgt Atalanta een dubbele mogelijkheid. Onana weet de bal twee keer uit zijn doel te boksen.

64' tweede helft, minuut 64. Ten Hag neemt risico en brengt Huntelaar en Ekkelenkamp. De Nederlandse trainer van Ajax offert verdediger Tagliafico op. Nog een halfuur rest de ploeg om de winning goal te scoren. . Ten Hag neemt risico en brengt Huntelaar en Ekkelenkamp. De Nederlandse trainer van Ajax offert verdediger Tagliafico op. Nog een halfuur rest de ploeg om de winning goal te scoren.

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Ajax, Klaas-Jan Huntelaar erin, Nicolás Tagliafico eruit wissel Nicolás Tagliafico Klaas-Jan Huntelaar

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Ajax, Jurgen Ekkelenkamp erin, Zakaria Labyad eruit wissel Zakaria Labyad Jurgen Ekkelenkamp

63' tweede helft, minuut 63. Klasseflits Pessina . Pessina duikt de ruimte in op de linkerflank. Daar poort hij zijn verdediger en brengt hij de bal strak voor doel. Die bereikt Zapata niet. Een goal hangt in de lucht voor Atalanta. . Klasseflits Pessina Pessina duikt de ruimte in op de linkerflank. Daar poort hij zijn verdediger en brengt hij de bal strak voor doel. Die bereikt Zapata niet. Een goal hangt in de lucht voor Atalanta.

61' tweede helft, minuut 61. Tadic gaat met de bal aan de haal. De omschakeling van Ajax ziet er veelbelovend uit. Dat weet ook Hateboer, die met een stevige tackle de aanval foutief afstopt. . Tadic gaat met de bal aan de haal. De omschakeling van Ajax ziet er veelbelovend uit. Dat weet ook Hateboer, die met een stevige tackle de aanval foutief afstopt.

60' Gele kaart voor Hans Hateboer van Atalanta tijdens tweede helft, minuut 60 Hans Hateboer Atalanta

56' tweede helft, minuut 56. Ajax heeft moeite met de omschakelingen van de Atalanta. De ploeg van Ten Hag heeft almaar vaker overtredingen nodig om de bezoekers af te stoppen. De spelers van Atalanta maken er gebruik van om even te blijven liggen. . Ajax heeft moeite met de omschakelingen van de Atalanta. De ploeg van Ten Hag heeft almaar vaker overtredingen nodig om de bezoekers af te stoppen. De spelers van Atalanta maken er gebruik van om even te blijven liggen.

54' tweede helft, minuut 54. Na balverlies van Promes stoomt Hateboer door op de rechterflank. Tagliafico plant zijn voet op die van zijn tegenstander. Vrije trap voor de bezoekers. . Na balverlies van Promes stoomt Hateboer door op de rechterflank. Tagliafico plant zijn voet op die van zijn tegenstander. Vrije trap voor de bezoekers.

52' Gele kaart voor Nicolás Tagliafico van Ajax tijdens tweede helft, minuut 52 Nicolás Tagliafico Ajax

51' tweede helft, minuut 51. Romero speelt een goede wedstrijd bij Atalanta. De centrale verdediger is alert en ijzersterk in de duels. . Romero speelt een goede wedstrijd bij Atalanta. De centrale verdediger is alert en ijzersterk in de duels.

Brobbey moest na 45 minuten de strijd staken.

48' tweede helft, minuut 48. Promes vervangt Brobbey. Debutant Brobbey blijft in de kleedkamer na zijn onzacht contact met Tagliafico. Promes is zijn vervanger. . Promes vervangt Brobbey Debutant Brobbey blijft in de kleedkamer na zijn onzacht contact met Tagliafico. Promes is zijn vervanger.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. Nog 45 minuten scheiden Atalanta van een plek bij de laatste 16 in de CL. Blijft het bij een gelijkspel of gaat Ajax met de overwinning en kwalificatie lopen? . Tweede helft Nog 45 minuten scheiden Atalanta van een plek bij de laatste 16 in de CL. Blijft het bij een gelijkspel of gaat Ajax met de overwinning en kwalificatie lopen?



46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:44 rust, 19 uur 44. Rusten met brilscore. De zenuwen stonden gespannen in Amsterdam. Beide ploegen begonnen voorzichtig aan de wedstrijd. Ajax had het balbezit, maar deed daar weinig mee. De grootste kans was voor de bezoekers. De Roon mikte zijn schot naast. . Rusten met brilscore De zenuwen stonden gespannen in Amsterdam. Beide ploegen begonnen voorzichtig aan de wedstrijd. Ajax had het balbezit, maar deed daar weinig mee. De grootste kans was voor de bezoekers. De Roon mikte zijn schot naast.



19:41 rust, 19 uur 41. Vervanging bij Ajax, Quincy Promes erin, Brian Brobbey eruit wissel Brian Brobbey Quincy Promes

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Brobbey met de kopbal! Voor het eerst kan Ajax de doelman van Atalanta aan het werk zetten. Antony dribbelt zijn verdediger en zet strak voor. Brobbey kan koppen, maar verontrust Gollini niet. . Brobbey met de kopbal! Voor het eerst kan Ajax de doelman van Atalanta aan het werk zetten. Antony dribbelt zijn verdediger en zet strak voor. Brobbey kan koppen, maar verontrust Gollini niet.

45+1' 3 minuten extra. Ajax krijgt nog 3 minuten om voor gevaar te zorgen in de eerste helft. . eerste helft, minuut 46. 3 minuten extra Ajax krijgt nog 3 minuten om voor gevaar te zorgen in de eerste helft.

45' eerste helft, minuut 45. Brobbey is opgelapt aan de zijlijn en kan weer verder. . Brobbey is opgelapt aan de zijlijn en kan weer verder.

42' Stevige botsing Brobbey. Tagliafio en Brobbey spurten allebei naar de bal. Daarbij hebben de ploegmaats geen oog voor elkaar. De hand van de Argentijn komt hard aan in het gezicht van Brobbey. Die blijft op de mat liggen. . eerste helft, minuut 42. Stevige botsing Brobbey Tagliafio en Brobbey spurten allebei naar de bal. Daarbij hebben de ploegmaats geen oog voor elkaar. De hand van de Argentijn komt hard aan in het gezicht van Brobbey. Die blijft op de mat liggen.

34' eerste helft, minuut 34. Een vrije trap van Gomez bezorgt doelman Onana problemen. De Ajacied bokst de bal weg. Voor Atalanta kan profiteren van de situatie, fluit de scheidsrechter terecht voor buitenspel. . Een vrije trap van Gomez bezorgt doelman Onana problemen. De Ajacied bokst de bal weg. Voor Atalanta kan profiteren van de situatie, fluit de scheidsrechter terecht voor buitenspel.

29' eerste helft, minuut 29. De wedstrijd blijft erg gesloten. Verder dan balveroveringen op het middenveld komen de ploegen niet. . De wedstrijd blijft erg gesloten. Verder dan balveroveringen op het middenveld komen de ploegen niet.

26' eerste helft, minuut 26. Bij Atalanta zal de honger naar een verlengd verblijf in de Champions League groot zijn. De ploeg draait geen geweldig seizoen in de Italiaanse competitie (9e). De CL moet het seizoen wat meer kleur geven. . Bij Atalanta zal de honger naar een verlengd verblijf in de Champions League groot zijn. De ploeg draait geen geweldig seizoen in de Italiaanse competitie (9e). De CL moet het seizoen wat meer kleur geven.

22' Gele kaart voor Ryan Gravenberch van Ajax tijdens eerste helft, minuut 22 Ryan Gravenberch Ajax

20' eerste helft, minuut 20. Eerste echte kans. De eerste echte kans van de wedstrijd is voor de bezoekers. Zapata tikt de bal tot bij De Roon. Die haalt uit, maar kan zijn schot niet kadreren. . Eerste echte kans De eerste echte kans van de wedstrijd is voor de bezoekers. Zapata tikt de bal tot bij De Roon. Die haalt uit, maar kan zijn schot niet kadreren.

16' eerste helft, minuut 16. De zenuwen staan strak gespannen in het openingskwartier. Het loopt bij beide ploegen niet erg lekker. Ajax schiet voor het eerst op doel, maar het schot van Gravenberch zeilt hoog over. . De zenuwen staan strak gespannen in het openingskwartier. Het loopt bij beide ploegen niet erg lekker. Ajax schiet voor het eerst op doel, maar het schot van Gravenberch zeilt hoog over.

13' eerste helft, minuut 13. Zapata op wandel. Zapata gaat op wandel in de zestien van Ajax. Hij legt aan om te schieten, maar een ultieme tackle van Schuurs zorgt ervoor dat het gevaar afgeweken is. . Zapata op wandel Zapata gaat op wandel in de zestien van Ajax. Hij legt aan om te schieten, maar een ultieme tackle van Schuurs zorgt ervoor dat het gevaar afgeweken is.

10' eerste helft, minuut 10. De thuisploeg gaat op zoek naar een doelpunt. Een kans leverde dat nog niet op. Atalanta wacht af in blok. De bezoekers uit Bergamo rekenen op een snelle omschakeling om het verschil te maken. . De thuisploeg gaat op zoek naar een doelpunt. Een kans leverde dat nog niet op. Atalanta wacht af in blok. De bezoekers uit Bergamo rekenen op een snelle omschakeling om het verschil te maken.

5' eerste helft, minuut 5. Ajax wil het balbezit en jaagt de spelers van Atalanta op. De bezoekers beginnen erg voorzichtig aan de wedstrijd. . Ajax wil het balbezit en jaagt de spelers van Atalanta op. De bezoekers beginnen erg voorzichtig aan de wedstrijd.

3' eerste helft, minuut 3. Brobbey maakt debuut. Brain Brobbey maakt bij Ajax zijn debuut in de Champions League. De 18-jarige aanvaller moet voor goals zorgen bij de thuisploeg. Bij Atalanta zit Ilicic verrassend op de bank. . Brobbey maakt debuut Brain Brobbey maakt bij Ajax zijn debuut in de Champions League. De 18-jarige aanvaller moet voor goals zorgen bij de thuisploeg. Bij Atalanta zit Ilicic verrassend op de bank.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De bal rolt in de Johan Cruijff ArenA. Kan Ajax de CL-sensatie van vorig jaar kloppen? . Aftrap! De bal rolt in de Johan Cruijff ArenA. Kan Ajax de CL-sensatie van vorig jaar kloppen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:41 vooraf, 18 uur 41. Vorige confrontatie eindigde gelijk. De vorige confrontatie tussen Ajax en Atalanta eindigde in een 2-2-gelijkspel in Italië. De spelers van Ten Hag zullen vandaag beter moeten doen. . Vorige confrontatie eindigde gelijk De vorige confrontatie tussen Ajax en Atalanta eindigde in een 2-2-gelijkspel in Italië. De spelers van Ten Hag zullen vandaag beter moeten doen.

18:38 vooraf, 18 uur 38. Ajax wil CL-kater van vorig jaar doorspoelen. Vorig seizoen werd Ajax op de slotspeeldag van de groepsfase doorverwezen naar de Europa League na een pijnlijke nederlaag tegen Valencia (0-1). Dat scenario wil de thuisploeg vandaag vermijden. Plaatst Ajax zich dit seizoen wel voor de 1/8e finales? . Ajax wil CL-kater van vorig jaar doorspoelen Vorig seizoen werd Ajax op de slotspeeldag van de groepsfase doorverwezen naar de Europa League na een pijnlijke nederlaag tegen Valencia (0-1). Dat scenario wil de thuisploeg vandaag vermijden. Plaatst Ajax zich dit seizoen wel voor de 1/8e finales?

18:35 - Vooraf Vooraf, 18 uur 35

Opstelling Ajax. Andre Onana, Noussair Mazraoui, Perr Schuurs, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Davy Klaassen, Zakaria Labyad, Ryan Gravenberch, Antony, Brian Brobbey, Dušan Tadic

Opstelling Atalanta. Pierluigi Gollini, Rafael Tolói, Cristian Romero, Berat Djimsiti, Hans Hateboer, Marten de Roon, Matteo Pessina, Remo Freuler, Robin Gosens, Duvan Zapata, Alejandro Gómez