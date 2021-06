Anderlecht-spits Nmecha bezorgt Duitse beloften Europese titel met enige goal in finale

Kort na rust was hij daar. Lukas Nmecha liep zich met een slimme loopactie goed vrij in de zestien, omspeelde de Portugese doelman en legde de bal in doel.

Nmecha kroonde zich zo tot de grote held van de finale. Duitsland, bij wie ook Gent-middenvelder Niklas Dorsch tussen de lijnen stond, verdedigde nadien met succes de voorsprong. Met 4 goals in 6 duels is Nmecha ook de topschutter van het toernooi.



Bij Anderlecht roepen de sterke prestaties van de spits ongetwijfeld gemengde gevoelens op. Paars-wit hoopt namelijk om Nmecha ook volgend seizoen rond te hebben lopen, maar door zijn uitstekende prestaties op het EK lijkt de huurling van Manchester City onhoudbaar te zijn geworden.