Schotland gaat naar EK, omdat Aleksandar Mitrovic 5e penalty mist

Servië kreeg kort voor de match al een flinke tik te verwerken, omdat het breekijzer Luka Milivojevic moest missen met corona. De ex-middenvelder van Anderlecht ging meteen thuis in isolatie.

De zaken verslechterden nog voor Servië, toen Christie kort na de rust met een laag schot de score opende. Pas in de 91e minuut kon Real-aanvaller Jovic met een kopbal verlengingen afdwingen. Die leverden strafschoppen op. De noeste Schotten lieten daarin geen enkele steek vallen. Aleksandar Mitrovic, nochtans eens specialist, miste de 5e en beslissende voor Servië. David Marshall zat in de goeie hoek.

Bij de Serviërs hadden naast Aleksandar Mitrovic ook Stefan Mitrovic (ex-Gent en -Kortrijk) en Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) een basisplaats. Filip Mladenovic (ex-Standard) en Uros Spajic (ex-Anderlecht) vielen in.

Voor Schotland wordt het een 1e deelname aan een groot toernooi sinds het WK van 1998 in Frankrijk. Twee jaar eerder waren de Schotten er ook bij op het EK in Engeland. Ze komen volgende zomer terecht in groep D met Engeland, Kroatië en Tsjechië.

Het duel in Belgrado tussen Servië en Schotland was de finale van groep C. Zij schakelden respectievelijk Noorwegen (1-2, n.v.) en Israël (0-0, 5-3 pen.) uit.