Slovakije pakt EK-ticket in Noord-Ierland met goal in 2e verlenging

De Slovaken kwamen in Belfast al na een dik kwartier op voorsprong dankzij een schuiver van Kucka. De buit leek binnen, maar Skriniar sloeg 2 minuten voor het einde van de reguliere speeltijd toe. In de 2e verlenging klaarde invaller Duris alsnog de klus voor de Slovaken met een fraai afstandschot.

Patrik Hrosovsky (Racing Genk) viel bij Slovakije na 65 minuten in. Het is voor het team van bondscoach Stefan Tarkovic het tweede EK op rij. Slovakije komt op het EK terecht in groep E met Spanje, Zweden en Polen. Vier jaar geleden in Frankrijk haalden de Slovaken de achtste finales.

Noord-Ierland was er 4 jaar geleden ook bij, waarbij het de 1/8e finales haalde tegen Wales, een ronde later de beul van België. Noord-Ierland had zich in de halve finales van de barrage voorbij Bosnië gewerkt.