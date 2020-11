Hongarije nekt IJsland voor EK-ticket na dramatische ommekeer

Hongarije heeft zich vanavond op de valreep geplaatst voor Euro 2020. Het won in zijn play-offfinale thuis van IJsland met 2-1. In de 88e minuut stond het in Boedapest nochtans nog 0-1 voor de bezoekers, maar in 5 minuten draaide de thuisploeg de rollen nog om. Hongarije komt op het EK uit in de "groeps des doods" met Frankrijk, Duitsland en Portugal.