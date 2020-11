Pandev - wie anders - trapt Noord-Macedonië naar het EK

Georgië, dat ook zijn eerste grote toernooi najoeg, verloor na de goal zijn spel en kwam niet meer in de match. Het is Noord-Macedonië dat op het EK in Groep C belandt met Oostenrijk, Nederland en Oekraïne. (lees voort onder foto)

Pandev is nu nog wat meer de held van zijn land. Hij was al recordinternational (113 caps) en topschutter (36). In een geladen wedstrijd op een slipperig veld rondde hij een knappe aanval van dichtbij af.

Noord-Macedonië kon in de beslissende wedstrijd in Divisie D rekenen op veteraan Goran Pandev. De 37-jarige speler van Genoa (ook ex-Inter en ex-

Bij Georgië begon Tornike Okriashvili (ex-KRC Genk) in de basis. Voor Noord-Macedonië viel Charleroi-speler Gjoko Zajkov in het slot in, net als Ivan Trickovski (ex-Waasland Beveren en -Club Brugge). Aleksandar Trajkovski (ex-KV Mechelen en -Zulte Waregem) bleef op de bank.



In de halve finales van divisie D schakelde Georgië vorige maand Wit-Rusland uit (1-0) en was Noord-Macedonië te sterk voor Kosovo (2-1).





Later vandaag (20u45) staan ook de finales in de divisies A, B en C op de agenda. In divisie A treft Hongarije in de finale IJsland in Boedapest. In de eindstrijd van divisie B kijkt Noord-Ierland in Belfast Slovakije in de ogen. De finale van divisie C is een duel tusen Servië en Schotland in Belgrado.





Twintig van de 24 deelnemers veroverden hun ticket voor het EK, dat als gevolg van de coronapandemie naar 2021 verhuisde, vorig najaar al in de reguliere kwalificaties.