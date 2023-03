Europees record: Roberto Di Maio maakt zijn debuut voor San Marino op zijn 40e

Roberto Di Maio werd 40 jaar, 6 maanden en 2 dagen geleden geboren in Napels. Helemaal niet in San Marino dus. Bovendien zijn ze in het ministaatje allesbehalve kwistig met naturalisaties.



10 jaar geleden vroeg Di Maio voor het eerst om zijn Italiaanse nationaliteit om te ruilen voor een San Marinese. Hij kwam hiervoor in aanmerking door zijn huwelijk met een lokale vrouw.



In januari 2023, na een ellenlange procedure, kreeg hij dan toch zijn identiteitskaart. 2 maanden later mag hij zijn debuut maken als international, centraal in de verdediging.



Di Maio is hiermee de oudste debutant in een officiële UEFA-wedstrijd. Het wereldrecord is in handen van Kenny Dyer uit Montserrat (net geen 44 jaar), al debuteerden er de voorbije jaren nóg oudere spelers, maar die kwamen uit voor officieuze landen als Sark en de Noordelijke Marianen.