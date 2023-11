Servië heeft eerste EK-ticket ooit beet na dramatische ontknoping in groep G

Servië wist op voorhand dat het aan een punt in eigen huis tegen Bulgarije genoeg had om er komende zomer bij te zijn in Duitsland. Ook als Montenegro niet won in Hongarije was de kwalificatie voor het EK een feit.

Bij de rust leek er dan ook nog geen vuiltje aan de lucht voor de Serviërs, die verdiend leidden na een doelpunt van verdediger Milos Veljkovic. Bulgarije kon geen vuist maken en kwam goed weg bij ballen tegen paal en lat.

Montenegro stond in Hongarije echter ook op voorsprong, wat zorgde voor een dramatische ontknoping.

De Bulgaren kwamen erg sterk uit de kleedkamers en gingen op en over Servië, maar tegelijk deed Hongarije hetzelfde tegen Montenegro. Servië bleef dus op plek 2 staan.

Babic maakte op hoekschop nog gelijk, zodat het Servische feestje helemaal van start kon gaan. Dat feestje werd op gang geblazen door Erik Lambrechts, die samen met onder andere Lawrence Visser en Jan Boterberg de leiding had over deze wedstrijd.

Het is voor Servië de eerste keer dat het als onafhankelijk land naar het EK gaat.