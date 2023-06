Gelijkspel levert Azerbeidzjan en Estland eerste puntje op in de groep van België

Zowel Azerbeidzjan als Estland was er nog nooit bij op een groot voetbaltoernooi en het lijkt onwaarschijnlijk dat Euro 2024 daar verandering in zal brengen.



De prestatie van Estland in de eerste groepsmatch bij Oostenrijk was nochtans hoopvol. Gregoritsch redde daar het hachje van de Oostenrijkers met een goal in de 88e minuut.



Net als toen was het Rauno Sappinen (ex-Beerschot) die de score opende voor de Esten, met een heerlijke geplaatste bal in de kruising.



Een verdiende voorsprong voor de Esten, maar niet voldoende voor de 3 punten. Verdediger Anton Krivotjoek tekende voor de gelijkmaker.