Italië ontsnapt aan nieuw drama na discutabele penaltyfase in allerlaatste minuut tegen Oekraïne

Donnarumma: "We zijn waar we verdienen te zijn"

Arsenal-middenvelder Oleksandr Zintsjenko zat in het verliezende kamp: "Natuurlijk is iedereen ontgoocheld door het resultaat, maar niet door het spel. We deden het goed tegen de regerende Europese kampioen."



"Als we de analyse maken, zullen we heel wat positieve zaken kunnen meenemen voor wat komt. We hebben een geweldig team en een mooie toekomst."



Bondscoach Serhij Rebrov liet de penaltyfase achter zich en loofde het publiek voor hun steun aan het Oekraïense team en ook de Italiaanse spelers die applaudisseerden bij het Oekraïense volkslied. "Het is allemaal heel emotioneel."



Ook de Italianen vergaten de penaltyfase in de reacties achteraf: "Oekraïne maakte het ons moeilijk", verwoordde coach Spalletti. "We speelden een goede wedstrijd, in het eerste half uur hadden we kansen genoeg om de match al gespeeld te hebben.3



"Maar omdat we niet scoorden, werd de match vuiler en meer fysiek. Oekraïne bracht meer fysieke spelers op het veld. Op het einde was het geen voetbal meer, maar het belangrijkste is gebeurd."



Doelman Donnarumma was natuurlijk ook blij: "We zijn waar we verdienen te zijn ondanks alle hindernissen. Dankzij de nieuwe coach en de nieuwe staf zijn we terug. We gaan naar het EK om te winnen."



Spalletti nam in augustus over van Roberto Mancini, goed voor 3 zeges, 2 draws en 1 nederlaag.