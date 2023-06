Teddy Teuma en Malta leggen Engeland geen strobreed in de weg

In de titelmatch van Union tegen Club Brugge moest hij nog vroegtijdig de strijd staken, maar voor de interland tegen Engeland kon Malta wel rekenen op een fitte Teddy Teuma.

De middenvelder - die straks wellicht de Belgische competitie verlaat voor een terugkeer naar Frankrijk - kon zo vanop de eerste rij aanschouwen hoe Harry Kane en co. meer dan een maatje te groot waren.

Engeland stond na een halfuur al 0-3 voor, na een owngoal van Apap en treffers van Alexander-Arnold en Kane. Na de rust zweeg het Engelse kanon tot Wilson in minuut 83 de 0-4-eindstand vastlegde.

Engeland leidt zo in Groep C met 9 op 9, Malta is laatste na drie nederlagen in evenveel wedstrijden.