Nederland kan EK ruiken na late penaltygoal van Virgil van Dijk

Bij een nederlaag in Griekenland had Nederland zijn lot niet meer in eigen handen in de EK-kwalificatie. Bij een zege was Nederland zo goed als zeker van een ticket.

Oranje ging op zoek naar de verlossing en versierde halfweg de 1e helft een strafschop na een overtreding op Virgil van Dijk. Maar Wout Weghorst trapte te matig, doelman Vlachodimos pakte gemakkelijk.

Na de rust voerde Nederland de druk op, maar de meegereisde fans bleven op hun honger zitten.

Tot Dumfries in de slotminuten neergehaald werd door de Griekse invaller Pavlidis. Deze keer nam Van Dijk zelf zijn verantwoordelijkheid vanaf 11 meter: hij mikte de bal binnen in de rechterhoek.

Een zucht van opluchting bij de Oranje-fans en spelers van het Nederlandse elftal.

Nederland kan de kwalificatie voor het EK bijna niet meer mislopen. Het staat 2e met evenveel punten als nummer 3 Griekenland en is bij gelijke stand sowieso in het voordeel.



Bovendien krijgt Nederland nog 2 matchen (tegen Ierland en Gibraltar) om punten te sprokkelen, Griekenland komt nog maar 1 keer meer in actie: tegen groepsleider Frankrijk.