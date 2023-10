Mbappé bezorgt Nederland kopzorgen en loodst Frankrijk naar EK

Bij Oranje mocht oude bekende Bart Verbruggen (ex-Anderlecht) voor het eerst plaatsnemen tussen de palen, de jongste doelman bij Nederland in 54 jaar.

Maar een feestdebuut werd het niet. Na 7 minuten mocht al hij een bal van Mbappé uit zijn net vissen. Een trap van dichtbij, Verbruggen had geen schijn van kans.

Kort na de rust was het weer bingo voor Mbappé. Deze keer pakte de topspits van PSG uit met een geweldige trap in de kruising.

Nederland kwam nog met een antwoord. Het doelpunt van Malen werd afgekeurd voor buitenspel, de treffer van linksback Quilindschy Hartman was wel geldig.

Verder dan de aansluitingstreffer kwam Nederland niet meer. Door de 0-2-zege van Griekenland in Ierland zakt Nederland naar de 3e plek (maar Oranje heeft wel een match minder gespeeld).

Als het doemscenario zich voltrekt en Nederland niet in de top 2 eindigt, is er nog altijd een vangnet. Oranje is namelijk zeker dat het dan de play-offs speelt dankzij de groepszege in de Nations League.