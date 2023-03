BEKIJK: Frankrijk doet het zuinig en dankt Pavard voor raket en Maignan voor spectaculaire save

Tegen Nederland was het vrijdag een doelpuntenkermis, tegen een ultradefensief Ierland had Frankrijk het vanavond knap lastig.

In een saaie pot tekende Benjamin Pavard kort na de rust voor een zeldzaam hoogtepunt na balverlies van ex-Anderlecht-speler Josh Cullen.

De Bayern-speler nagelde de 0-1 via de lat binnen, een bekroning voor zijn eerste basisplaats sinds hij die stek was kwijtgespeeld na een zwakke prestatie in de WK-opener van Les Bleus tegen Australië.

Niet alleen Pavard werd na het laatste fluitsignaal bedankt, ook doelman Mike Maignan kreeg veel felicitaties.

In de slotminuut ranselde hij een kopbal van Nathan Collins nog uit zijn verste hoek.