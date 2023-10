Spanje en de VAR annuleren Schots feestje, ook Noorwegen is nog niet uitgeteld

Het zag er lange tijd erg goed uit, maar Schotland is er niet in geslaagd om zich als eerste land te verzekeren van deelname aan het EK van volgend jaar in Duitsland. De 0-1 van de Schotten werd afgekeurd, waarna Spanje zijn tanden liet zien en de 3 punten in Sevilla hield. Ook Noorwegen deed wat het moest doen, waardoor de kaarten nog niet geschud zijn en Norwegen-Spanje van komende zondag extra prikkelt.