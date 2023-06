Nog 2 erbij: Erling Haaland sluit zijn seizoen af met 56 doelpunten

Ook na een lang seizoen, waarin hij met Manchester City de treble wist te winnen, blijft Erling Haaland nog altijd hongerig naar goals.



Toch was het Ola Solbakken die de score opende tegen Cyprus, zijn eerste internationale doelpunt.



Haaland ontwaakte pas na de rust, eerst met een strafschop en enkele minuten later met een krachtig schot.



Met 56 doelpunten in het seizoen 2022-2023 doet Haaland van alle spelers uit de topcompetities het beste. Kylian Mbappé - die in tegenstelling tot Haaland wel een WK mocht spelen - bleef steken op 2 goaltjes minder.