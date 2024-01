FA Cup: Aké scoort allereerste City-goal in Tottenham Stadium, dat volstaat voor 5e ronde

De grond van het nieuwe Tottenham-stadion, ingehuldigd in april 2019, was vervloekt voor Manchester City, want in de zes vorige bezoeken won City nooit. Meer nog, ze maakten niet eens een doelpunt.



Dat kwam er nu wel én dat volstond meteen voor de winst. De Bruyne en Doku werden in de 66e minuut samen in de strijd gegooid door Guardiola. Het waren de enige wissels van City.



Bij een hoekschop van De Bruyne duwde keeper Vicario, licht gehinderd door Dias, in de voeten van Aké, die van dichtbij binnentrapte. Het protest van de Spurs mocht niet baten, al duurde het lang vooraleer de ref de goal goedkeurde.



City had de zege nochtans niet gestolen. Het was voor grote delen van de partij de betere ploeg, Tottenham kon goalie Ortega amper tot een save dwingen. Doku kreeg in de 97e minuut nog een gele kaart.