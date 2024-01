Liverpool wint na kansenfestival en deelt een nieuwe tik uit aan Arsenal

The Emirates FA Cup - speeldag 1 - 07/01/24 - 17:32

81' - Own goal - Jakub Kiwior (0 - 1)

Liverpool heeft de clash tegen Arsenal gewonnen in de FA Cup. Arsenal had voor rust het betere van het spel en verzamelde kansen, maar zit in een moeilijke periode waarin de resultaten tegenvallen. Het dipje kreeg een nieuw hoofdstuk na een late owngoal. Voor Liverpool staan de sterren gunstig.